Правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции (АЭС) к 2033 году. Об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 2 ноября, сообщает iz.ru
«После четырех–пяти лет интенсивной работы мы решились на американскую технологию», ― приводит его слова The First News.
Первая АЭС будет построена на побережье Балтийского моря и, по словам Моравецкого, ее стоимость составит около $20 млрд. Он добавил, что финансирование первого этапа польской ядерной программы обеспечено.
Ранее сообщалось, что Польша рассматривает возможность строительства в стране не 2х, а 3х АЭС.
На пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр Моравецкий сообщил, что было принято постановление о первой атомной электростанции, в котором правительство одобрило строительство электростанции по технологии Westinghouse AP1000. АЭС планируют создать в районах Любятово и Копалино на севере Польши. Первый реактор будет построен в 2026 году и вступит в эксплуатацию в 2033 году. Это может стоить до $ 20 млрд. Американская сторона также участвует в финансировании, сообщает eadaily.com
Вторая атомная электростанция будет создана как проект государственной польской частной компании, а также южнокорейской Hydro & Nuclear Power (KHNP). В понедельник заместитель премьер-министра — министр финансов Яцек Сасин подписал меморандум о взаимопонимании с южнокорейскими партнерами, согласно которому до конца года будет проведено технико-экономическое обоснование строительства атомной электростанции в Патнове, Центральная Польша.
Последняя инвестиция, которая классифицируется как коммерческая, не является частью утвержденной в 2020 году программы ядерной энергетики польского правительства, согласно которой Польша планирует построить две электростанции с шестью реакторами к 2043 году. После первого реактора, вырабатывающего 1−1,5 гигаватта электроэнергии, каждые два-три года будут устанавливаться дополнительные мощности в 6−9 гигаватт.
В рамках правительственной программы премьер Моравецкий также объявил о планах строительства третьей атомной электростанции в Центральной Польше. «Мы выберем ее точное местоположение в ближайшие месяцы», — сказал он.
Премьер-министр также поддерживает строительство малых микро- и малогабаритных модульных ядерных реакторов типа MMR и SMR. По его словам, польские государственные компании PKN Orlen, PGE и KGHM обсуждают такие технологии с западными партнерами.
Моравецкий назвал атомные электростанции «гарантией польской энергетической системы». «После российской агрессии на Украине мы должны принимать решения о стабильном источнике энергии для польских жителей и компаний», — сказал он.
Министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила на пресс-конференции, что три запланированные атомные электростанции могут довести долю ядерной энергетики до 30% в энергобалансе Польши.