Партию бронежилетов пытался ввезти в Молдову контрабандным путем гражданин Румынии, об этом в четверг сообщили в Таможенной службе Молдовы, сообщает Sputnik Молдова
Контрабандный груз бронежилетов Photo : Telegram / Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Сообщается, что сотрудники таможенного поста Скулены на путях въездного контроля в Молдову подвергли специализированному контролю автомобиль, следовавший из Румынии в Республику Молдова, за рулем которого находился 36-летний гражданин Румынии.
"В результате подробного физического досмотра транспортного средства и личного багажа водителя в провозимых чемоданах, сложенных среди личных вещей, обнаружено несколько бронежилетов, подлежащих стратегическому контролю, не задекларированных на таможне", - отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что товар арестован и подлежит конфискации, а перевозившему груз водителю грозит наказание в соответствии с положениями статей 43 ("Обстоятельства, отягчающие ответственность" и 287 ("Нарушение таможенных правил") Кодекса о правонарушениях.