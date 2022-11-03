Dnestr.TV

 
0

Контрабанда бронежилетов выявлена на румынско-молдавской границе

Контрабанда бронежилетов выявлена на румынско-молдавской границе

Партию бронежилетов пытался ввезти в Молдову контрабандным путем гражданин Румынии, об этом в четверг сообщили в Таможенной службе Молдовы, сообщает Sputnik Молдова

Контрабанда бронежилетов выявлена на румынско-молдавской границе
Контрабандный груз бронежилетов
Photo : Telegram / Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сообщается, что сотрудники таможенного поста Скулены на путях въездного контроля в Молдову подвергли специализированному контролю автомобиль, следовавший из Румынии в Республику Молдова, за рулем которого находился 36-летний гражданин Румынии.

"В результате подробного физического досмотра транспортного средства и личного багажа водителя в провозимых чемоданах, сложенных среди личных вещей, обнаружено несколько бронежилетов, подлежащих стратегическому контролю, не задекларированных на таможне", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что товар арестован и подлежит конфискации, а перевозившему груз водителю грозит наказание в соответствии с положениями статей 43 ("Обстоятельства, отягчающие ответственность" и 287 ("Нарушение таможенных правил") Кодекса о правонарушениях.
  • Сегодня, 16:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна