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В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров

В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров

Железнодорожная компания в Швейцарии создала пассажирский состав длиной 1905 м и побила мировой рекорд Гиннесса. Об этом сообщает iz.ru ссылаясь на United Press International

В материале уточняется, что железнодорожная компания RhB побила рекорд, когда поезд длиной 6253 фута (1905,9 м) со 100 вагонами проехал по рельсам. Ретийская железная дорога является крупнейшей в Швейцарии.

Поезд проехал 25 км в течение часа, проследовав по маршруту всемирного наследия ЮНЕСКО от туннеля Альбула в населенном пункте Преда до виадука Ландвассер, расположенного недалеко от деревни Филизур.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что официально побит мировой рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда.

Как пишет сайт kp.ru, Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги — организатора рекордного проезда, заявил, что такая поездка была приурочена к 175-летию швейцарских железных дорог.

Маршрут, по которому проследовал поезд, в 2008 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец высокого инженерного искусства. По нему состав проходит 22 туннеля и 48 мостов.

  • Сегодня, 16:41
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