Действие высокого «жёлтого» уровня террористической опасности продлено ещё на 15 суток, до 20 ноября. Соответствующий указ подписал Президент ПМР.
Полный текст правового акта опубликован на официальном сайте главы государства.
Напомним, что в апреле и мае в Приднестровье террористическим атакам подверглись здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.
Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.
В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический «красный» код террористической опасности. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.