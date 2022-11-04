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В Тирасполе при пожаре погибла женщина

В Тирасполе при пожаре погибла женщина

Вечером 1 ноября в Октябрьский РОВД позвонил мужчина: к нему на улице подошёл 10-летний мальчик, который не мог попасть к себе домой.

По словам ребёнка, он гулял во дворе, а когда решил идти домой, не смог войти в квартиру по улице Одесской. Мальчику удалось заглянуть в окно первого этажа, там он увидел свою мать на полу и попросил прохожих позвонить в милицию и скорую помощь, сообщает 4 ноября пресс-центр МВД

Как сообщает пресс-центр МВД, на место был направлен участковый инспектор. Дверь в квартиру своими ключами открыла бабушка школьника. В задымлённой квартире обнаружили женщину без сознания, её на скорой доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы.

Медики диагностировали у 49-летней пациентки ожоги тела, рук и ног, лица и верхних дыхательных путей 3-й степени. От полученных травм она скончалась ночью 2 ноября.

По предположению инспектора Госпожнадзора, женщина готовила еду. Вероятно, на сковороду с раскалённым маслом попала вода, произошло воспламенение одежды пострадавшей. Судя по расположению тела, она попыталась потушить огонь на себе водой из крана, но упала возле раковины и ударилась головой о батарею.

По данному факту проводится разбирательство, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
  • Сегодня, 13:10
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