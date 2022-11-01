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Тираспольский «Шериф» прошел в плей-офф Лиги конференций

Тираспольский «Шериф» прошел в плей-офф Лиги конференций

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы УЕФА тираспольский ФК «Шериф» выиграл у кипрской «Омонии». Встреча на стадионе «Зимбру» в Кишиневе завершилась со счетом 1:0.

Игра получилась обоюдоострой, обе команды имели шансы для взятия ворот. Однако эффектная развязка наступила в самом конце матча: на 88-й минуте Рашид Аканби вывел «Шериф» вперед. Сразу после этого Седрик Бадоло мог удвоить преимущество тираспольчан, но попал в перекладину ворот «Омонии».

Эта победа позволила «Шерифу» с 6 очками занять третье место в группе Е и тем самым квалифицироваться в 1/16 финала Лиги конференций. Своего соперника на этом этапе тираспольчане узнают 7 ноября, когда пройдет жеребьевка стадии плей-офф еврокубковых турниров.

Уже определились все потенциальные соперники тираспольского ФК «Шериф» по стыковым матчам (или, по старому формату, 1/16 финала) Лиги конференций УЕФА. Это 8 команд, занявших вторые места в своих группах по итогам групповой стадии ЛК.

Среди них – украинский «Днепр-1», швейцарский «Базель», итальянская «Фиорентина», бельгийские «Андерлехт» и «Гент», румынский «ЧФР», польский «Лех», а также сербский «Партизан».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет 7 ноября в швейцарском Ньоне.

С «Базелем», «Андерлехтом» и «Партизаном» тираспольчане в разное время уже встречались в квалификационных раундах Лиги чемпионов.
  • Сегодня, 13:23
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