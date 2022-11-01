Президент США Джо Байден пообещал "освободить Иран" на фоне продолжающихся в этой стране протестов. Он говорит, что это произойдет очень скоро.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление американского лидера, которого цитирует Associated Press, пишет point.md
"Не волнуйтесь, мы освободим Иран", - сказал Байден сторонникам во время предвыборной акции за члена Демократической партии Майка Левина и добавил "Они освободятся очень скоро".
Отмечено, что президент США выступил с таким заявлением во время предвыборной речи в Калифорнии, когда десятки демонстрантов собрались с плакатами в поддержку иранских протестующих, участники подняли мобильные телефоны с надписью "Свободу Ирану".
Издание также пишет, что администрация Байдена столкнулась с критикой со стороны иранских американских активистов, призывающих Белый дом отказаться от идеи возродить иранское ядерное соглашение на фоне протестов в стране.
Раиси ответил на заявление Байдена о скором «освобождении Ирана»
Президент Ирана Ибрахим Раиси ответил на заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты в скором времени «освободят Иран». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на телевизионное выступление Раиси, сообщает aif.ru
«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», – ответил иранский лидер.
Вероятно, Ибрахим Раиси говорит о захвате американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. После этих событий стороны разорвали дипломатические отношения.
Ранее помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США «агрессивно» поддерживают протесты в Иране, а также планируют привлечь к ответственности иранских официальных лиц, ответственных за подавление протестов в стране.
Напомним, в середине сентября в Иране вспыхнули протесты на фоне смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которая умерла после того, как ее задержала полиция нравов якобы за «неправильно надетый хиджаб». Власти Ирана отвергают причастность полицейских к гибели девушки.