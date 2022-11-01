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Рейсы AirMoldova могут быть заблокированными из-за санкций США

Рейсы AirMoldova могут быть заблокированными из-за санкций США

Работа бывшей государственной компании AirMoldova может быть заблокирована, после того как министерство финансов США ввело санкции против Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что деятельность физических и юридических лиц, включенных в список санкций США за постоянные кампании злонамеренного влияния и коррупционные действия, будет строго контролироваться в Молдове, сообщает point.md ссылаясь на bani.md

Соответственно, компания AirMoldova, которая контролируется беглым депутатом Иланом Шором, может оказаться в ситуации, что ее деятельность будет заблокирована.

Экономист Вячеслав Ионицэ утверждает, что в отношении AirMoldova есть такой риск и санкции могут поставить под угрозу ее работу.

Это объясняется тем, что самолеты Air Moldova арендованы у западных компаний, а те в свою очередь могут отказаться предлагать их в аренду. Соответственно, рейсы авиакомпании будут сорваны.

AirMoldova располагает авиапарком из 5 самолетов. Это два самолета Airbus 321, два самолета Airbus 319 и один Airbus 320.

Эксперты считают, что бывшая государственная авиакомпания давно должна была быть закрыта из-за финансовых проблем, но она работает потому, что является одним из немногих операторов, выполняющих рейсы из Кишинева.

Журналисты попытались связаться с представителями AirMoldova для получения разъяснений, но на момент публикации новости никто не ответил на звонки по номерам телефонов, указанных на сайте компании.

Ситуация в AirMoldova не радужная. Последний финансовый отчет показывает, что убытки бывшей государственной авиакомпании составляют 254 млн леев, что на 20% меньше, чем в 2021 г. Оборот составил 1,2 млрд леев.

Осенью 2018 года Air Moldova была приватизирована за 50 млн леев компанией Civil Aviation Group, основанной двумя молдаванами и румынской компанией Blue Air. Последняя, однако, вышла из сделки менее чем через год после приватизации на подозрительных условиях, а 49% акций перешли к Дзинтарсу Померсу из Латвии.

Стоимость сделки превысила 1,2 млрд леев (около 61,5 млн евро), из которых 50 млн леев были перечислены в госбюджет, остальная часть суммы представляла собой долги компании Air Moldova, которые инвестор обязался выплатить в течение трех лет.
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