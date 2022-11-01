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Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Отмечено значительное подорожание продуктов местного производства. В основном это касается сезонной сельхозпродукции. Так, сразу на 20 рублей увеличилась стоимость винограда. На данный момент его можно приобрести от 14 до 55 рублей за килограмм, сообщает novostipmr.com

Кабачки продают в пределах 33-35 рублей за 1 кг. Их стоимость по сравнению с тремя прошедшими неделями выросла на 18 рублей.

Изменилась и цена на живого карася. Теперь его реализуют на 10 рублей дороже — по 55-65 рублей за килограмм.

Значительно подорожали и куриные яйца. Сегодняшняя цена за десяток – 34-35 рублей.

На 8 рублей подросли в своей стоимости огурцы (30-40 рублей), на 5 рублей – слива (6-20 руб.).

Замечено и некоторое снижение цен на ряд продуктов местного производства. Подешевел на 10 рублей сладкий перец – килограмм можно купить за 8-10 рублей. На 5 рублей упала цена на помидоры – до 18-35 руб.

По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

novostipmr.com
  • Сегодня, 14:40
  • DTV
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