Отмечено значительное подорожание продуктов местного производства. В основном это касается сезонной сельхозпродукции. Так, сразу на 20 рублей увеличилась стоимость винограда. На данный момент его можно приобрести от 14 до 55 рублей за килограмм, сообщает novostipmr.com
Кабачки продают в пределах 33-35 рублей за 1 кг. Их стоимость по сравнению с тремя прошедшими неделями выросла на 18 рублей.
Изменилась и цена на живого карася. Теперь его реализуют на 10 рублей дороже — по 55-65 рублей за килограмм.
Значительно подорожали и куриные яйца. Сегодняшняя цена за десяток – 34-35 рублей.
На 8 рублей подросли в своей стоимости огурцы (30-40 рублей), на 5 рублей – слива (6-20 руб.).
Замечено и некоторое снижение цен на ряд продуктов местного производства. Подешевел на 10 рублей сладкий перец – килограмм можно купить за 8-10 рублей. На 5 рублей упала цена на помидоры – до 18-35 руб.
По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.