Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости
Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.
Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Владимир Путин также подписал закон, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.
В документе указано, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и других специальных формирований, сообщает eadaily.com