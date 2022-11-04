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Путин разрешил мобилизацию граждан с неснятой судимостью

Путин разрешил мобилизацию граждан с неснятой судимостью

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости

Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.

Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Владимир Путин также подписал закон, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

В документе указано, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и других специальных формирований, сообщает eadaily.com

  • Вчера, 20:05
  • DTV
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