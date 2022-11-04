Прожигаем жизнь: кредит в 100 миллионов от ЕБРР пошел на закупку газа Ион СТОЙКА, Молдавские ведомости:
Центральный поставщик природного газа и электроэнергии в Молдову, государственная компания "Energocom" использовала первый транш в 100 миллионов евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на реализацию проекта "Безопасность поставок природного газа".
Как передает Инфотаг, об этом сообщило агентство публичной собственности, пояснив, что закуплено 101,2 миллиона кубов газа по средней цене в 967,7 доллара за 1000 кубов. Всего с 17 октября по 2 ноября прошло 30 аукционов с участием наблюдателей от доноров, представителей местных властей, юридических и правоохранительных структур. Весь газ - из стран Евросоюза, но, разумеется, это тот же самый российский газ, который мы раньше покупали у Газпрома напрямую по долгосрочному контракту, только теперь мы платим еще и перекупщикам.
Создан резерв в 157 миллионов кубов газа, из которых 27 миллионов хранится в Румынии, остальное - почему-то на территории воюющей Украины. Кредит разделен на два транша: 100 миллионов евро - для создания стратегического резерва газа, 200 миллионов - на случай перебоев в поставках. Интересно, сколько лет взятые взаймы средства будут выбивать из населения, включая в тарифы? И где обещанная Европой и США безвозмездная помощь?
Между тем МВФ призвал к своевременной корректировке тарифов, "чтобы операторы рынка могли осуществлять свою деятельность в нормальном режиме, не ограничивая поставок". Такое мнение высказала миссия фонда во главе с Рубеном Атояном на встрече с руководством НАРЭ.
После того, как Кишинев не выполнил условия договора с Газпромом об аудите долга, которые сам же и навязал российскому концерну, поставки газа сократились. И тут правительство РМ оставило практически без газа Приднестровье, где производится самая дешевая энергия, решив покупать дорогое электричество в Румынии. В ходе визита в Бухарест Майя Санду попросила у румын снизить цены на киловатты - в ответ ее назвали попрошайкой. И вот как объясняют все это депутаты правящей партии.
Депутат от PAS Раду Мариан заявил, что "последнее повышение цен на электроэнергию - прямое воздействие варварских действий Кремля". Об этом он написал в Facebook, подчеркнув, что "на жизни молдавских граждан продолжает сказываться энергетическая блокада Россией Молдовы".
"В первую очередь, пришлось расторгнуть наши контракты на закупку электроэнергии в Украине после бомбардировки Россией ее энергетической инфраструктуры, - заявил Мариан. - Хотя Румыния компенсировала некоторые из этих контрактов, этот переход не может состояться в одночасье. Во-вторых, Россия по политическим причинам резко сократила объемы поставок газа в Молдову. По этой причине МГРЭС не хватает газа для производства электроэнергии и она отказывается поставлять ее нам, полностью прекратив поставки с 1 ноября, из-за чего пришлось перенаправить закупку 80% электроэнергии на европейском рынке, где рыночные цены намного выше".
Отметим, что украинсая энергия была все равно дороже приднестровской! Мариан сказал, что правительство "ведет интенсивные переговоры с поставщиками электроэнергии в Румынии, а также с МГРЭС, чтобы добиться заключения контрактов по более низким ценам". Напомним, как на просьбы отреагировали румыны. «Майя Санду дает нам указания и говорит, чтобы мы экономили, продавая [электроэнергию] Молдове по преференциальной цене.
Это невообразимая наглость. Приезжаешь попрошайничать, живешь на подачки. Электроэнергию, которую они сейчас потребляют, Румыния и так, по сусекам наскребла.
И после этого ты приезжаешь, говоришь мне: «Эй, чудак, отключи-ка две лампочки. Объединитесь, чтобы в Молдову попала электроэнергия. Которую они, ко всему прочему, просят продавать им в среднем за полцены от той, что на румынском рынке. Что ещё мы должны сделать? Подставить им голую ж*пу, чтобы нас отшлепали?».
Но ничто не может смутить Мариана. Он считает, что нам все должны, потому что мы стремимся в Европу, а "экономия электроэнергии - это жертва, которую должны принести граждане ради своей страны".
"Хоть нам и тяжело, но наши невзгоды несравнимы со страданиями украинцев, которые каждый день хоронят погибших на фронте, а миллионы людей живут без электричества и тепла... Это наша историческая борьба за энергетическую и политическую независимость от Кремля. У нас все получится, если будем солидарными и экономными", - уверен депутат. Он не объясняет, почему на Украине, где идет война, тарифы ниже, чем в Молдове. Не смогла этого объяснить и Майя Санду в Наславче, куда поехала для встречи с жителями. Пытаясь снизить накал их негодования, президентша перешла на истерический крик.
Санду и Мариан не хотят показать нам свои платежки за август, сентябрь, октябрь, чтобы мы оценили их уровень патриотизма и экономии? Судя по официальным фотографиям из президентуры, правительства и парламента, там "жгут свечу с обоих концов": все рабочие помещения в дневное время освещены сверх меры.