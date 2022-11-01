Dnestr.TV

 
0

Приднестровская группа DoReDoS вышла в финал российского шоу «Ну-ка, все вместе»

Приднестровская группа DoReDoS вышла в финал российского шоу «Ну-ка, все вместе»

Приднестровская группа DoReDoS, представлявшая Молдову на Евровидении-2018, прошла в финал музыкального российского шоу «Ну-ка, все вместе». Программа вышла в эфир на телеканале «Россия 1» 4 ноября. В полуфинале DoReDoS исполнили песню «Nah Neh Nah» группы Vaya Con Dios и набрали 100 баллов из 100. Финал шоу пройдет 11 ноября.

тайм код выступления 8:47



Напомним, DoReDoS( Приднестровье, г. Рыбница) представляли Молдову на международном конкурсе «Евровидение» в 2018 году и заняли 10 место. Музыканты исполнили композицию My lucky day. Музыку для нее написал российский певец, композитор и продюсер Филип Киркоров.
  • Сегодня, 11:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна