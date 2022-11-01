Приднестровская группа DoReDoS, представлявшая Молдову на Евровидении-2018, прошла в финал музыкального российского шоу «Ну-ка, все вместе». Программа вышла в эфир на телеканале «Россия 1» 4 ноября. В полуфинале DoReDoS исполнили песню «Nah Neh Nah» группы Vaya Con Dios и набрали 100 баллов из 100. Финал шоу пройдет 11 ноября.
тайм код выступления 8:47
Напомним, DoReDoS( Приднестровье, г. Рыбница) представляли Молдову на международном конкурсе «Евровидение» в 2018 году и заняли 10 место. Музыканты исполнили композицию My lucky day. Музыку для нее написал российский певец, композитор и продюсер Филип Киркоров.