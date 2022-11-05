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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В этом году за него проголосовали 105 стран, в том числе, как всегда, Израиль.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Против выступили не только США и Украина, как было в последние годы, но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия и Молдова Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев особо отметил, что резолюцию не поддержали такие страны, как Германия, Италия и Австрия.

"На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств-членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма", — подчеркнул дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположил, что в действиях Рима, Вены и Берлина взяли верх политические соображения.
Молдова также выступила против российской резолюции по борьбе с нацизмом.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.
  • Сегодня, 12:24
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