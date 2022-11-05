Мэр Одессы Геннадий Труханов согласился поддержать демонтаж памятника Екатерине II (Основателям Одессы) после того, как за снос выступило большинство участников электронного опроса, проведенного одесским горсоветом. Об этом пишет gazeta.ru
«Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад», — сказал Труханов.
До этого мэр Одессы Труханов последовательно высказывался против сноса памятника Основателям Одессы, который регулярно подвергается осквернениям. По его мнению, историю следует не вымарывать, а переосмыслять, и выразил уверенность в том, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой проверить деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в «лояльности» к России. Украинский лидер направил письмо СБУ и МВД с просьбой проверить изложенные в петиции сведения.
В начале октября петиция с просьбой обратить внимание на высказывания и действия Труханова набрала более 25 тыс. подписей. Авторы петиции утверждают, что государственную позицию Труханова сложно назвать «проукраинской».