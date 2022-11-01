Через неделю в Бендерской крепости пройдёт фестиваль вина «Изворул винулуй», в рамках которого состоится конкурс под названием «Винных дел мастер». К участию в нём приглашают всех желающих, заявки принимают в бендерской госадминистрации.
«В конкурсе 3 номинации: молодые вина, вина старше одного года и ликёрные вина. Все подразумевают деление на красные и белые. На сайте госадминистрации размещено положение о конкурсе и заявка на участие, также там указан адрес электронной почты», — рассказала замначальника управления по региональному развитию и предпринимательской деятельности Варвара Дмитриева в интервью Бендерскому телевидению, сообщает novostipmr.com
По её словам, заявки на участие подали уже около 20 виноделов. В основном это владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, которые сами выращивают виноград и занимаются производством вина.
«Конкурс рассчитан только на участие домашних виноделов, к сожалению, не предусматривает промышленное производство. Мы развиваем национальное творчество, национальное производство, наш колорит и традиционное виноделие для нашего края и поддерживаем таким образом наших виноделов», — отметила Варвара Дмитриева.
В жюри будут представители заводов «KVINT» и «Букет Молдавии», а также Торгово-промышленной палаты и городской госадминистрации. Все участники конкурса получат памятные дипломы, а победители — ценные призы.
Фестиваль «Изворул винулуй» и конкурс «Винных дел мастер» пройдут 12 ноября в парке св. Александра Невского.