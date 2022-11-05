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В Молдове вандалы нанесли свастику на памятники мемориала советским воинам

В Молдове вандалы нанесли свастику на памятники мемориала советским воинам

Мемориальный комплекс "Скорбящая мать" в молдавском городе Единцы осквернен вандалами, на памятники и барельефы злоумышленники нанесли краской свастику и другие фашистские знаки. Об этом сообщил в субботу председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, сообщает ТАСС

"Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны. Так сегодня выглядит памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы", - написал Петрович в своем Telegram-канале, приложив фотографии монументов.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.

В Молдове вандалы нанесли свастику на памятники мемориала советским воинам

В Молдове вандалы нанесли свастику на памятники мемориала советским воинам
  • Вчера, 19:03
  • DTV
  • Просмотров: 45
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