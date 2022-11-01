Dnestr.TV

 
0

Подробности инцидента в Дубоссарском районе

Подробности инцидента в Дубоссарском районе

В Дубоссарском районе Приднестровья накануне,4 октября, произошел инцидент с задержанием грузовика, пытавшегося незаконно вывезти из республики древесину. Чтобы разрешить его, пришлось вмешаться представителям Объединенной контрольной комиссии.

Как рассказал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, приднестровские пограничники заметили в полях Дубоссарского района автомобиль КАМАЗ с молдавской регистрацией, двигавшийся в сторону Молдовы, а именно села Маловата, сообщает novostipmr.com

Когда машину остановили, выяснилось, что по документам у водителя был маршрут Дубоссары - Каменка. Грузовик пытался пересечь молдо-приднестровскую границу в неустановленном месте. Груз при этом не прошел таможенное оформление.

Водитель КАМАЗа начал конфликтовать с пограничниками. На месте событий появились и сотрудники полиции РМ, которые тоже попытались воспрепятствовать разбирательству.

«Была вызвана оперативно-следственная группа, на место прибыли дознаватели, сотрудники милиции и таможенных структур Приднестровья. Однако с молдавской стороны приехали сначала несколько жителей села Маловата, а затем еще 35-40 человек, предположительно, молдавских комбатантов. Они были нетрезвы и начали угрожать представителям правоохранительных органов», - рассказал Олег Беляков.

По его словам, инцидент и разбирательство по нему в рамках ОКК затянулись до 10 часов утра 5 октября.

«В район событий выезжал военный комендант и военные наблюдатели, велись переговоры с соответствующими структурами Молдовы, соответствующими представителями страны-гаранта – Российской Федерации. В итоге были выработаны решения, с которыми согласились все. Сейчас конфликт исчерпан. Механизмы миротворческой операции со своей задачей справились», - подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.

Он добавил, что правоохранительные органы ПМР зафиксировали правонарушение, связанное с попыткой незаконного вывоза древесины из республики.

Напомним, что 28 октября Президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ, который запрещает вывоз из Приднестровья топливной древесины в более чем полуметровых бревнах и поленьях, а также лесоматериалов, используемых в производстве инструментов, инвентаря и других изделий. Мелкоформатную древесину для топливных нужд (до 50 сантиметров) при этом вывозить можно, но только с 10:00 до 18:00 и исключительно через таможенные пункты пропуска, прописанные в указе.

  • Вчера, 19:44
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна