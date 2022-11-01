В Дубоссарском районе Приднестровья накануне,4 октября, произошел инцидент с задержанием грузовика, пытавшегося незаконно вывезти из республики древесину. Чтобы разрешить его, пришлось вмешаться представителям Объединенной контрольной комиссии.
Как рассказал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, приднестровские пограничники заметили в полях Дубоссарского района автомобиль КАМАЗ с молдавской регистрацией, двигавшийся в сторону Молдовы, а именно села Маловата, сообщает novostipmr.com
Когда машину остановили, выяснилось, что по документам у водителя был маршрут Дубоссары - Каменка. Грузовик пытался пересечь молдо-приднестровскую границу в неустановленном месте. Груз при этом не прошел таможенное оформление.
Водитель КАМАЗа начал конфликтовать с пограничниками. На месте событий появились и сотрудники полиции РМ, которые тоже попытались воспрепятствовать разбирательству.
«Была вызвана оперативно-следственная группа, на место прибыли дознаватели, сотрудники милиции и таможенных структур Приднестровья. Однако с молдавской стороны приехали сначала несколько жителей села Маловата, а затем еще 35-40 человек, предположительно, молдавских комбатантов. Они были нетрезвы и начали угрожать представителям правоохранительных органов», - рассказал Олег Беляков.
По его словам, инцидент и разбирательство по нему в рамках ОКК затянулись до 10 часов утра 5 октября.
«В район событий выезжал военный комендант и военные наблюдатели, велись переговоры с соответствующими структурами Молдовы, соответствующими представителями страны-гаранта – Российской Федерации. В итоге были выработаны решения, с которыми согласились все. Сейчас конфликт исчерпан. Механизмы миротворческой операции со своей задачей справились», - подчеркнул глава приднестровской делегации в ОКК.
Он добавил, что правоохранительные органы ПМР зафиксировали правонарушение, связанное с попыткой незаконного вывоза древесины из республики.
Напомним, что 28 октября Президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ, который запрещает вывоз из Приднестровья топливной древесины в более чем полуметровых бревнах и поленьях, а также лесоматериалов, используемых в производстве инструментов, инвентаря и других изделий. Мелкоформатную древесину для топливных нужд (до 50 сантиметров) при этом вывозить можно, но только с 10:00 до 18:00 и исключительно через таможенные пункты пропуска, прописанные в указе.