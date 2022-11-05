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МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии

МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии

Глава МИД Румынии Богдан Адреску заявил, что его страна на сегодняшний день обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии,сообщает gazeta.ru ссылаясь на телеканал Digi24.

По его словам, «ситуация серьезная», так как в настоящее время Молдова имеет «очень сложную энергетическую ситуацию», являясь на 100% зависимой от внешних ресурсов плане газа и электроэнергии.

«Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдовы на данный момент», — сказал министр.

Он также указал, что Бухарест помогал Кишиневу и с поставками дров, мазута.

«Правительство выделило 130 тысяч кубометров дров по запросу Молдовы», — отметил дипломат.

Он добавил, что Румыния продолжает обращаться к международному сообществу с призывами предоставить гранты Молдове, чтобы она могла приобретать энергию на свободном рынке.

21 октября компания Premier Energy — поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдовы — заявила, что потребителям электроэнергии в нужно быть готовым к «веерным» отключениям в предстоящий зимний отопительный сезон. Это обусловлено усилением энергетического кризиса.

Ранее президент РМ Майя Санду заявила, что жители республики должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса.

Energocom: Румыния продает рекордное количество электроэнергии Молдове По рекордной цене?

3 октября директор Energocom Виктор Бынзарь в четверг в интервью Radio Chisinau заявил, что Молдова закупила весь объем энергии у Румынии, в том числе для покрытия дефицита в 14%, сообщает point.md По какой цене Молдова покупает эту электроэнергию он забыл сообщить, оно и понятно помощь как говорится "братская": "Фрате ку фрате, брынза ку бань" по рекордной цене.

"Весь объем энергии закупается в Румынии, даже для покрытия дефицита. В настоящее время у нас подписаны контракты с OMV Petrom и Nuclearelectrica. Сегодня мы определили еще одного производителя, и, я надеюсь, мы сможем подписать контракт и с ним. Да, мы впервые закупаем такое большое количество энергии в Румынии. То, что не было покрыто контрактами, мы купили на бирже OPCOM", - говорит Виктор Бынзарь.

Кроме того, почти завершена еще одна сделка с другим румынским производителем электроэнергии, сказал Виктор Бынзарь.

Правый берег Днестра не получает электроэнергию от Кучурганской электростанции со вторника, после того как власти Кишинева и Тирасполя не смогли достичь компромисса в подписании договора о поставках электроэнергии на ноябрь.

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МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии

МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии

МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдовы в электроэнергии

  • Вчера, 20:35
  • DTV
  • Просмотров: 41
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