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В Молдове стартует кампания "ЛГБТ-дети в твоей школе"

В Молдове стартует кампания "ЛГБТ-дети в твоей школе"

В Молдове стартует кампания «ЛГБТ-дети в твоей школе». Это первая кампания повышения осведомленности о правах детей ЛГБТ+ в стране. Об этом 7 ноября сообщил центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M.

Как отметили в центре, в рамках кампании организаторы предоставят материалы, чтобы помочь учителям понять трудности, с которыми сталкиваются дети из ЛГБТ-сообщества из-за стереотипов и предрассудков. «Это также даст возможность учителям проверить свои знания об ЛГБТ-детях и свое к ним отношение», — отметили в центре, передает newsmaker.md.

«Мы призываем учителей поддержать кампанию, чтобы обеспечить детям из ЛГБТ-сообщества инклюзивную образовательную среду, узнать об ответственности взрослых за предотвращение и борьбу с разжиганием ненависти, дискриминацией и буллингом в отношении детей. Мы призываем учителей принимать, уважать и поощрять разнообразие, побуждая учеников инициировать дискуссии, размышления о гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Создать в школе среду, в которой люди, как дети, так и взрослые, заботятся друг о друге, и с уважением относятся к человеческому достоинству и собственной идентичности», — отметили в центре.

В центре сообщили, что кампания проводится при поддержке Центра информации и документации о правах ребенка в Молдове (CIDDC), Детской платформы, сообщества детей-правозащитников в Молдове. Ее разработали в рамках учебной программы для борьбы с предрассудками, разработанной центром Genderdoc-M при финансовой поддержке Нидерландов.

Бывший премьер-министр РМ Ион Кику возмущен запуском кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе».

«Люди уже не в состоянии справляться со счетами и повседневными нуждами, но у правительства есть другие насущные заботы — продвигать ЛГБТ в школах. Европейские ценности для абсолютного большинства граждан Молдовы означают, прежде всего, демократию и достойный уровень жизни.

Майя Санду и ее безграмотная и коррумпированная группировка понимают эти ценности совсем по-другому. Толерантность и недопустимость дискриминации не имеет ничего общего с преднамеренным и агрессивным распространением в школах вещей, абсолютно противоестественных для большинства жителей этой страны", - написал Кику, цитирует unimedia.info, пишет point.md
  • Сегодня, 11:07
  • DTV
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