В Приднестровье проводят осенний детский туристический лагерь. Это идея турагентства PMRLOCALS – разгрузить родителей в дни каникул и заодно показать детям красивые места республики.
Сегодня начался второй заезд. Он продлится три дня, передает novostipmr.com.
«Каждый день мы выезжаем в новое место. Допустим, мы живём в Строенцах, сегодня едем в Каменку, завтра смотрим Валя-Адынкэ, послезавтра – Выхватинцы. Все экскурсии включают в себя местные достопримечательности: грот Кармалюка в Валя-Адынкэ, в Каменке – парк им. Витгенштейна, сами Строенцы, конечно, в Выхватинцах – стоянку первого человека. Мы не просто смотрим, а раскрываем историю каждого объекта», – рассказал ИА «Новости Приднестровья» директор туристического агентства PMRLOCALS Максим Чумак.
В лагере участвуют дети от 7 до 15 лет. Они проживают на турбазе в с. Строенцы Рыбницкого района. Помимо интересных экскурсий, ребят ожидает совместное приготовление еды на костре.
Для турагентства это уже не первый такой опыт. Летом было два лагеря, нынешний решили устроить во время осенних каникул, тем более что их продлили на неделю.