В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, который направлен на реализацию положений Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, к которому наша страна присоединилась в марте 2022 года. В частности, власти хотят создать систему контроля «track and trace» для отслеживания всех табачных изделий и сопутствующих товаров, ввозимых в Республику Молдова. Хотя в настоящее время все пачки сигарет содержат идентификационный код, при помощи которого можно выяснить полную информацию о продукте, власти хотят перейти на новую систему в течение 12 месяцев после принятия закона.
Для внедрения системы «отслеживания» табачные компании должны будут наносить код на каждую упаковку, стик, картридж и любую другую единицу табачной продукции, которая будет содержать следующую информацию: дата и место изготовления, оборудование, использованное при производстве, время изготовления, предполагаемый розничный рынок и так далее, сообщает kp.md
По словам заместителя директора Национального агентства общественного здоровья Иона Шалару, код будет сканироваться, в техника для сканирования будет установлена везде — на таможенных пунктах, где будет растамаживаться импортируемый продукт, а для внутренней табачной продукции, там, где она поступит в реализацию, продукция тоже будет включена в систему.
«И, в принципе, при сканировании любую пачку сигарет можно будет проследить — кто является производителем, кто импортировал», - пояснил Шалару.
Судя по всему, сканеры придется установить и в каждой точке продажи, а у дистрибьюторов и ритейлеров будет дополнительные затраты и работа.
Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, к которому Республика Молдова присоединилась в этом году, предусматривает срок 5 лет для внедрения системы типа «track and trace» для традиционных сигарет и 10 лет для других типов табачных изделий, в то время как зарегистрированный в Молдове проект имеет ограничение по срокам – всего 12 месяцев и включает абсолютно все табачные изделия и сопутствующие товары.
Ион Шалару считает, что сейчас идет диверсификация табачных продуктов, в том числе, электронных сигарет, приспособлений для нагревания табака, таких как IQOS, например.