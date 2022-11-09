Dnestr.TV

 
0

В Молдове будут отслеживать путь каждой сигаретной пачки

В Молдове будут отслеживать путь каждой сигаретной пачки

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, который направлен на реализацию положений Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, к которому наша страна присоединилась в марте 2022 года. В частности, власти хотят создать систему контроля «track and trace» для отслеживания всех табачных изделий и сопутствующих товаров, ввозимых в Республику Молдова. Хотя в настоящее время все пачки сигарет содержат идентификационный код, при помощи которого можно выяснить полную информацию о продукте, власти хотят перейти на новую систему в течение 12 месяцев после принятия закона.

Для внедрения системы «отслеживания» табачные компании должны будут наносить код на каждую упаковку, стик, картридж и любую другую единицу табачной продукции, которая будет содержать следующую информацию: дата и место изготовления, оборудование, использованное при производстве, время изготовления, предполагаемый розничный рынок и так далее, сообщает kp.md

По словам заместителя директора Национального агентства общественного здоровья Иона Шалару, код будет сканироваться, в техника для сканирования будет установлена везде — на таможенных пунктах, где будет растамаживаться импортируемый продукт, а для внутренней табачной продукции, там, где она поступит в реализацию, продукция тоже будет включена в систему.

«И, в принципе, при сканировании любую пачку сигарет можно будет проследить — кто является производителем, кто импортировал», - пояснил Шалару.

Судя по всему, сканеры придется установить и в каждой точке продажи, а у дистрибьюторов и ритейлеров будет дополнительные затраты и работа.

Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, к которому Республика Молдова присоединилась в этом году, предусматривает срок 5 лет для внедрения системы типа «track and trace» для традиционных сигарет и 10 лет для других типов табачных изделий, в то время как зарегистрированный в Молдове проект имеет ограничение по срокам – всего 12 месяцев и включает абсолютно все табачные изделия и сопутствующие товары.

Ион Шалару считает, что сейчас идет диверсификация табачных продуктов, в том числе, электронных сигарет, приспособлений для нагревания табака, таких как IQOS, например.

  • Сегодня, 12:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна