Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать", — сказал он.
Он должен войти в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы. Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп, пишет РИА Новости
Осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование. Так, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился с этим вопросом в Минпросвещения и Минобороны. В военном ведомстве отметили актуальность инициативы и поддержали ее. В Минобороны подчеркнули, что считают целесообразным уделять на изучение предмета не менее 140 часов в последние два года обучения.
Впервые допризывную военную подготовку ввели в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947-го ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов.
В 1967 году военную подготовку решили возобновить для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. В то время преподавателями НВП, как правило, назначались лица из числа офицеров в отставке. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа, пишет РБК
В период перестройки приказом Минобразования НВП в школах РСФСР фактически отменили. Было определено, что ее следует осуществлять на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.
С предложением вернуть начальную военную подготовку в обязательную программу среднего общего образования выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. Об ответе Минобороны на эту инициативу писали «Известия». Помимо профессиональной переподготовки уже работающих педагогов, Минобороны предложило набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет военнослужащим — участникам боевых действий.
Миронов отмечал, что введение такого предмета в школах поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий.