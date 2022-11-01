7,5 миллионов рублей выделяется на покупку электрогенераторов. Парламентарии приняли изменения в закон о республиканском бюджете на этот год сразу в двух чтениях. Законодательная инициатива в режиме законодательной необходимости поступила от Президента ПМР. Глава государства предложил принять меры по обеспечению электрическими генераторами социально значимых объектов страны,сообщает пресс-служба ВС ПМР
Средства на закупки электрогенераторов будут направлены в Фонд государственного резерва. Для закупки электрогенераторов будут использованы резервы, сформированные в фонде развития предпринимательства. Само оборудование предназначается для объектов социальной сферы и системы здравоохранения, отдельно отмечалось в законодательной инициативе. Для того, чтобы эти учреждения имели автономный источник электричества на случай возможных отключений. Депутаты с мнением Президента согласились.
«Если у нас не будет света и мы будем вынуждены проводить веерные отключения, то разработана программа, своеобразный разработан план эвакуации, когда будут детей с домов-интернатов перевозить в те учреждения, где будут эти генераторы. Это, к примеру, Суворовское училище, Кадетский корпус. Для того, чтобы создать вот такие локальные точки, где они будут обеспечены всем необходимым для проживания. Мы понимаем, что это те меры, которые государство обязано предпринять на случай возникновения таких ситуаций. Хотя, конечно же, искренне надеемся, что это больше для подстраховки. Но готовиться к такому варианту развития событий тоже необходимо», - прокомментировал решение парламента председатель Комитета по экономической политике, бюджету, финансам Виктор Гузун.
В рамках этого же законопроекта о внесении изменений в ресбюджет-2022 на пленарном заседании Верховного Совета ПМР депутаты приняли поправки, которые наделят Правительство ПМР полномочиями распоряжаться резервами целевых бюджетных фондов в случае недопоступлений и нехватки средств в республиканском бюджете для выплат зарплат, пенсий и пособий. Выполнение свои обязательств по социально защищенным статьям государство считает своим приоритетом.
«Правительство ПМР, Верховный Совет ПМР в течение нескольких месяцев формировали резервы для того, чтобы своевременно выплачивать заработную плату, пенсию, чтобы государство имело источники финансирования своих социальных обязательств. Поэтому мы наделили полномочиями Правительство ПМР в случае, если не будет хватать средств, то есть, текущего поступления денежных средств в бюджете, использовать данные резервы. Но, опять же, мы полагаем, что пока ситуация остается контролируемой. И в зависимости от того, как дальше будут развиваться события, Правительство будет задействовать данные резервы», - отметил председатель профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Сейчас, добавил парламентарий, органы госуправления совместно пересматривают все расходные статьи республиканского бюджета. И задача Верховного Совета ПМР, считает Виктор Гузун, максимально четко сформулировать, какие статьи государство финансировать не будет, а какие продолжит финансировать для того, чтобы в республике, прежде всего, выполнялись социальные обязательства перед работниками бюджетной сферы и пенсионерами.