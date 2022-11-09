В Молдове собирают подписи под петицией, направленной против кампании «ЛГБТ-дети в твоей школе». Как говорится в коллективном обращении, которое к утру 9 ноября подписали более 400 человек, истинная цель кампании — «наличие скрытой пропаганды этой „специфической“ культуры среди школьников». Подписавшиеся пригрозили судом тем учебным заведениям, которые будут принуждать участвовать в кампании.
«Мы считаем недопустимым облагораживание принципов, продвигаемых так называемым ЛГБТ-сообществом, конечной целью которых является растление несовершеннолетних и, как результат, нормализация нетрадиционных отношений в обществе», — говорится в петиции, пишет newsmaker.md
Подписавшиеся также призвали руководство учебных заведений не принимать участие в кампаниях, «направленных против нормального развития наших детей».
«В то же время сообщаем, что любое воздействие на ребенка в целях переубеждения и\или принуждения присутствовать на подобных уроках со стороны персонала лицея либо сторонних лиц, будет расценено нами, родителями, как прямая угроза психологическому здоровью, и повлечет за собой обращение в соответствующие органы», — говорится в обращении.
Напомним, правозащитная организация Genderdoc-M 7 ноября объявила о запуске кампании «ЛГБТ-дети в твоей школе». В рамках кампании организаторы предоставят материалы, чтобы помочь учителям понять трудности, с которыми сталкиваются дети из ЛГБТ-сообщества из-за стереотипов и предрассудков.
«Мы призываем учителей принимать, уважать и поощрять разнообразие, побуждая учеников инициировать дискуссии, размышления о гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Создать в школе среду, в которой люди, как дети, так и взрослые, заботятся друг о друге, и с уважением относятся к человеческому достоинству и собственной идентичности», — отметили в центре.
Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что это «атака на институт семьи, традиционные ценности народа Молдовы и этические нормы». Социалисты потребовали от минобразования осудить инициативу центра Genderdoc-M.
Министерство образования заявило, что не инициировало и не координировало кампанию
Западные политики старательно продвигают свою любимую ЛГБТ-повестку по всему миру и намерены подводить под санкции любые страны, которые выражают свою нелояльность к движению, считает протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь, пишет rg.ru