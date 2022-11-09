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В парламенте Молдовы заявили о российском происхождении ракеты упавшей в Наславче

В парламенте Молдовы заявили о российском происхождении ракеты упавшей в Наславче

В парламенте Молдовы на закрытых слушаниях обсудили инцидент в Наславче. После их завершения председатель комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп рассказал, что в Наславче упали обломки ракеты российского производства «Калибр», запущенной с моря.

На заседании парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку 9 ноября заслушали начальника Генштаба Национальной армии, командующего Национальной армией, Эдуарда Охладчука и подполковника Андрея Корчинита, сообщает newsmaker.md

После слушаний Карп рассказал журналистам, что обломки ракеты упали на остров, который расположен на Днестре и находится в молдавской юрисдикции. Вследствие падения сформировался кратер радиусом 8 метров и глубиной 2 метра. Он добавил, что пока не удалось установить точную причину разрушения и падения ракеты: «Есть две версии. Первая — ее сбила украинская зенитная установка, но вероятность того, что это удастся доказать, мала. Также возможно, что эта ракета могла упасть, не достигнув намеченной цели».

Дело об инциденте в Наславче, продолжил депутат, сейчас находится в прокуратуре. «Необходимо получить информацию и от украинской стороны, так как мы не знаем точно, откуда и когда запустили ракету, не известна и ее траектория полета», — подчеркнул Карп.

Напомним, 31 октября обломки ракеты упали на территорию Молдовы в северной части села Наславча. Самое северное село Молдовы находится у основания полуострова, образованного изгибом Днестра, и с трех сторон граничит с Украиной. 1 ноября саперы Национальной армии завершили проверку местности. Эксперты заявили, что не обнаружили в этом районе никаких взрывоопасных предметов. В результате падения жертв не было, но в нескольких домах были выбиты окна.

Отметим, что «Калибр» — это совсем другой тип ракет. Это крылатая ракета, которая летит со скоростью около 900 километров в час. Как рассказывал в интервью Сurrenttime представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, она летит по рельефу местности, ее рабочий диапазон — от 50 до 300 метров, пишет newsmaker.md
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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