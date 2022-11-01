Вадим Красносельский провел встречу в студии с главными редакторами Первого Приднестровского телеканала и ТСВ. Инициатором разговора выступил Президент. Говорили о насущном. Игорь Авренев и Виктор Савченко озвучили вопросы, которые беспокоят приднестровцев.
Речь шла об энергетическом кризисе – его предпосылках, нынешнем положении дел и мерах, принимаемых для выхода из сложившейся ситуации. Вадим Красносельский призвал несведущих «аналитиков» воздержаться от ложных оценок и некомпетентных комментариев и детально рассказал о том, как на самом деле развивались события, какие факторы оказали на них влияние. Глава государства выразил благодарность жителям республики за понимание и отсутствие панических настроений в обществе.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли повышение цен на энергоресурсы для населения, Вадим Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день взаимосвязи между стоимостью и объемом поставок нет, поэтому повышения тарифов в ближайшей перспективе не предполагается.
Глава государства считает, что Приднестровье стало заложником ситуации, которую Молдова использует в качестве инструмента давления на российскую сторону, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Еще одна тема беседы – оптимизация сферы здравоохранения. Президент обозначил позицию руководства страны и высказал свое личное мнение по поводу целесообразности изменений. Он подчеркнул, что процесс начался не сегодня, а в 2018 году – с запуском программы расширения сети медучреждений в сельской местности. Вадим Красносельский привел ряд цифр, иллюстрирующих вложения государства в медицинскую отрасль.
В текущем году из госбюджета на здравоохранение выделено 930 миллионов рублей (это пятая часть консолидированного бюджета страны). Действует шесть госпрограмм. 33 миллиона рублей потратили из госказны на лечение приднестровцев за рубежом (медицинская помощь оказана за пределами республики за государственный счет 715 пациентам). 24 миллиона рублей республика тратит на питание граждан, находящихся на стационарном лечении. При этом расходы не всегда оправданны. К примеру, нет необходимости содержать явно излишний коечный фонд. Оптимизация – это не сокращение, а разумный и рачительный подход, подчеркнул Вадим Красносельский.
Не остались без внимания собеседников изменения в предпринимательском секторе. Здесь тоже идет процесс оптимизации и соответствующего совершенствования правовой базы. Глава государства привел примеры злоупотреблений и эксплуатации законодательства в ущерб государству, а значит и каждого ее гражданина. Вадим Красносельский напомнил, что именно из налоговых отчислений формируется республиканский бюджет, на средства которого выполняются социальные обязательства, обновляется инфраструктура, содержатся школы, детские сады, медицинские учреждения. Президент обратил внимание на тот факт, что бюджетник в виде налогов отчисляет 15% своих доходов, а для индивидуальных предпринимателей, которые не отнесены к категории самозанятых, введен 3-процентный налог с дохода – гораздо меньший, чем в других государствах.
Президента спрашивали о сельском хозяйстве, уточнив, своевременно ли оказывать этой отрасли особую поддержку, учитывая, сколь сложная обстановка в республике и за ее пределами. Вадим Красносельский подчеркнул, что развитый аграрный сектор – гарантия самодостаточности страны и что именно земля кормит население, какими бы ни были внешние факторы.
Завершающим полуторачасовую дискуссию Президента с руководителями телеканалов был вопрос о прогнозах на ближайшую перспективу и о готовности республики к вызовам. Вадим Красносельский заверил, что органы госвласти четко видят и реально оценивают угрозы и проблемы, оперативно реагируют на развитие событий и принимают адекватные ситуации меры.
Полную видеоверсию беседы смотрите в телевизионном эфире ТСВ и ПГТРК 9 ноября в 20:30.