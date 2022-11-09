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Врачам разрешат занимать должности среднего медицинского персонала

Врачам разрешат занимать должности среднего медицинского персонала

Верховный Совет ПМР принял во втором, окончательном чтении внесенный Правительством ПМР законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «Об основах охраны здоровья граждан».

В соответствии с действующей редакцией этого закона студент медицинского факультета может быть допущен к исполнению обязанностей среднего медицинского персонала – медбрата, лаборанта или фельдшера. Однако стоит ему получить диплом об окончании вуза, как он лишается этого права. А между тем образование врача с получением диплома о высшем образовании не заканчивается – впереди ординатура. Вот и получается, что работать самостоятельно по специальности выпускник не может – ни в качестве врача, ни в качестве среднего медперсонала, сообщает novostipmr.com

Тем самым возникает вопрос о возможности для выпускника реализовать свое конституционное право на труд. Тем более что российское законодательство вполне допускает работу врача-интерна в качестве фельдшера или лаборанта.

Принятый ВС законопроект устранил этот недочет.
  • Сегодня, 18:53
  • DTV
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