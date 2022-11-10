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Глава Еврокомиссии прилетела в Кишинёв

Глава Еврокомиссии прилетела в Кишинёв

В Кишинев прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Самолет с европейским чиновником приземлился в международном аэропорту столицы вечером, 9 ноября.

Группа манифестантов пикетировала в среду вечером выходы аэропорта Кишинева, пытаясь таким образом привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден, которая прибыла с визитом в Молдавию, передает eadaily.com.

Протестующие, выступая против президента страны Майи Санду, держали плакаты «Урсула, возьми Майю с собой». «Нам не нужна такая Европа», «Санду — диктатор». Манифестанты выражали свое недовольство отсутствием реакции Евросоюза на политическое преследование оппозиции в Молдавии. Акцию провели сторонники партии «Шор», которую власти страны намерены запретить, обвинив ее в незаконном финансировании из-за рубежа.

Полиция оттеснила протестующих от проезжей части, кортеж с главой Еврокомиссии проследовал из аэропорта в центр Кишинева. Сегодня у чиновницы Евросоюза запланированы встречи с руководством республики.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, цель визита - усилить поддержку Республики Молдова - страны, наиболее пострадавшей от последствий военных действий на территории Украины, сообщает trm.md

Ранее глава европейской исполнительной власти указал в сообщении в Twitter, что Европейский союз ищет решения для оказания дополнительной поддержки Республике Молдова для смягчения энергетического кризиса, с которым столкнулась страна.

Согласно информации представленной пресс-службой аппарата президента, после встречи официальные лица проведут совместную пресс-конференцию.

Следует отметить, что впервые страну посетил председатель Еврокомиссии 10 лет назад, в 2012 году. Тогда эту должность занимал Жозе Мануэль Бароссо.

Молдавская оппозиция призвала ЕК обратить внимание на ситуацию в стране

Сторонники и представители оппозиционной в Молдове партии "Шор" пикетировали в четверг утром в Кишиневе гостиницу, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и администрацию президента страны Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы Молдовы призывали жителей Кишинева соблюдать дисциплину во время визита в республику главы Еврокомиссии и других еврочиновников. Однако участники бессрочных протестов, которые начались в молдавской столице в сентябре, решили не следовать этим рекомендациям, а пытаются обратить внимание представителей Евросоюза на ситуацию в стране.

"Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду – диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих – маргиналами", - сказал РИА Новости один из лидеров протеста Дину Цуркану.

  • Сегодня, 09:51
  • DTV
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