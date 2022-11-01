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В Румынии построят два ядерных реактора

В Румынии построят два ядерных реактора

Румыния получит $3 млрд от США для строительства двух ядерных реакторов. Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, сообщает Euractiv.

Финансирование будет предоставлено Экспортно-импортным банком (EXIM), базирующимся в Вашингтоне, что позволит Румынии покрыть "около трети суммы, необходимой для строительства двух реакторов" на АЭС в Чернаводе.

По словам Чукэ, остальное необходимое финансирование будет получено за счет других источников финансирования.

Отмечается, что Чернавода - единственная атомная электростанция в Румынии, построенная по канадской технологии и работающая с 1990-х годов. Два реактора общей мощностью 1400 МВт покрывают примерно пятую часть потребности страны в электроэнергии.

Строительство двух дополнительных ядерных реакторов в Чернаводе должно начаться в марте/апреле 2023 года и, как ожидается, будет завершено в 2030 году.

Как сообщается, что шесть европейских компаний - GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel и ArcelorMittal - сначала взяли на себя обязательства по проекту в 2008 году, прежде чем выйти из него одна за другой из-за неопределенности. Кроме того, Бухарест также разорвал соглашение о финансировании с группой China General Nuclear Power Corporation (CGN) в 2020 году на фоне недоверия к китайским инвестициям в Европе.

  • Сегодня, 11:39
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