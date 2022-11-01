Уникальное для Приднестровья оборудование появилось 9 ноября в столице. При въезде в Тирасполь со стороны Григориополя установили комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения.
Комплекс будет работать круглосуточно. Встроенный в прибор радар автоматически и мгновенно измерит скорость автомобиля. Отметим немаловажный факт, ни один водитель не останется незамеченным. Камеры зафиксируют, пристёгнут ли он и не отвлекается ли на разговоры по телефону, передает пресс-центр МВД ПМР.
Министерство внутренних дел планирует закупить 12 комплексов измерения скорости. В недалёком будущем они появятся не только в Тирасполе, но и в Бендерах, Парканах, Днестровске. Устанавливать их будут на тех участках дороги, где чаще всего фиксируют нарушения скоростного режима.
«В Министерстве внутренних дел во исполнение Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы, утверждённой указом Президента, развиваются возможности работы системы «Безопасный город». Связано это с тем, что поток автомобилей на дорогах увеличился. Водители стали в разы чаще нарушать скоростной режим и правила дорожного движения. Поэтому появилась необходимость установки автоматических комплексов измерения скорости», – отметил начальник Департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Салко.
Вся информация о нарушениях попадёт в центр обработки данных. Сотрудник админпрактики будет их рассматривать и подтверждать. Нужно это для того, чтобы привить водителям ответственность за свою и чужую жизнь, снизить до нуля количество ДТП и смертности на дороге.