Еврокомиссия (ЕК) представила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по всем странам Евросоюза. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Маргрете Вестагер, сообщает ТАСС.
"Сегодня мы представляем новую политику ЕС в области киберзащиты и план действий по военной мобильности для решения проблемы ухудшения условий безопасности после агрессии России против Украины и повышения способности ЕС защищать своих граждан и инфраструктуру", - сказала она.
Стратегия кибербезопасности Как говорится в заявлении ЕК, "с помощью новой политики киберзащиты ЕС расширит сотрудничество и инвестиции в киберзащиту". "Киберпространство не имеет границ. Недавние кибератаки на энергетические сети, транспортную инфраструктуру и космические объекты показывают риски, которые они представляют как для гражданских, так и для военных субъектов. Это требует дополнительных действий для защиты граждан, вооруженных сил, а также гражданских и военных миссий и операций ЕС от киберугроз", - отмечается в нем.
Политика ЕС в области киберзащиты построена вокруг четырех столпов, подчеркивает ЕК. Это "действовать вместе для усиления киберзащиты ЕС", "защитить оборонную экосистему ЕС", "инвестировать в средства киберзащиты", "партнерство для решения общих проблем".
Как заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, киберпространство стало новой сферой ведения боевых действий, где нужно уметь "предвидеть, защищаться и нападать". "Киберпространство - это новая сфера ведения боевых действий, где нужно уметь предвидеть, защищаться и нападать", - сказал он, подчеркнув, что ЕС будет создавать системы раннего предупреждения кибернападений, системы защиты и создавать условия для технологического доминирования и независимости.
"На практике это означает, во-первых, создание развитой системы центров раннего предупреждения кибернападений. По аналогии - это как система спутников "Галилео" в киберпространстве. Во-вторых, создание обширных ресурсов, которые могут быть быстро задействованы в случае нападения. В-третьих, достижение технологической независимости и доминирование Евросоюза в кибернетической сфере", - пояснил Бретон.
В заявлении Еврокомиссии говорится, что теперь Боррель должен будет представлять ежегодный отчет Совету ЕС для мониторинга и оценки хода реализации действий, предусмотренных новой политикой по киберзащите.
Военные перевозки Как сообщил Боррель, в рамках плана упрощения военных перевозок всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать так, чтобы ЕС мог быстро перевозить военную технику и войска из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток. "Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности. И это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть - в основном с запада на восток", - сказал он, подчеркнув, что для этого нужно построение мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог.
По словам Борреля, ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил. План по военной мобильности подразумевает "укрепление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, при одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы", пояснил он.
Как сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян, ЕК выделила €1,69 млрд на проекты развития военно-транспортной инфраструктуры ЕС до 2027 года. "Мы уже финансируем проекты двойного назначения в сфере инфраструктуры. Мы выделили бюджет на военные нужды, который составит €1,69 млрд на период до 2027 года", - сказала она.