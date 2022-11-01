В День милиции на дорогах республики автолюбителей встречают инспекторы ГАИ советской эпохи. Рядом с ними находится служебный транспорт тех же времён – мотоцикл «Урал», «Жигули», она же «канарейка», «Москвич» и «Волга». Всего 30 лет назад сотрудники в таком обмундировании и на спецавтомобилях вызывали уважение у каждого гражданина, а на нарушителей и преступников наводили страх. Десятого ноября госавтоинспекторы в советской форме вновь несут службу, но уже создавая праздничную атмосферу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Многим водителям они навевают ностальгические воспоминания. Ещё бы, ведь все атрибуты, в особенности серая форма дорожных стражей порядка, хорошо знакома тем, кто рождён в СССР. Также инспекторы ГАИ напоминают о соблюдении дорожных правил движения, дарят памятки, к слову, тоже образца СССР.
Ретро-посты ГАИ в республике выставляют в День милиции второй год подряд. И если в 2021-м они были в Тирасполе и Бендерах, то в 2022-м – во всех городах республики. Праздничное настроение они будут дарить ежегодно. Без истории нет нашего будущего.