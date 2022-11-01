На площадке Правительства состоялась встреча с представителями «Ассоциации транспортников и дорожников Приднестровья». Поводом послужило обращение членов ассоциации в Правительство. Дискуссия развернулась вокруг документа, утверждающего типовые формы договора по организации автомобильных перевозок пассажиров и багажа не регулярных маршрутах, формы актов о нарушениях договорных обязательств.
Несмотря на совместную работу над самим проектом документа и его неоднократные обсуждения транспортные организацию не могут прийти к компромиссу с операторами перевозок. Один из главных вопросов – возмещение неустойки за подбор пассажиров в радиусе 600 метра от пункта продажи билетов. Согласно договору, если перевозчик оказывает услугу пассажиру минуя кассу, он должен оплатить штраф в размере 1,5 РУМЗП в течении 24 часов. Перевозчики не согласны с этой мерой. Однако руководство ОАО «Автостанции Приднестровья» уверено в ее необходимости – служба безопасности систематически фиксирует подобные нарушения, сообщает пресс-служба Правительства.
«Кицканы – это излюбленное место, которое как лакмусовая бумажка. 50% пассажиров стоят в 10 метра от Кицкан. По этой причине уже закрыто ДКП «Пригородное» и «Лечгородок», — пояснила директор ОАО «Автостанции Приднестровья» Олеся Урсул.
Также обсудили и ряд других вопросов, накопившихся у представителей организации. Заслушав доводы обеих сторон, Председатель Правительства нацелил присутствующих на плодотворную работу по разрешению возникающих споров. Министерство экономического развития совместно с Автостанциями Приднестровья по поручению Премьера проработают вопрос и разрешат возникшую кризисную ситуацию.