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Башкан Гагаузии пожаловалась Европарламенту на Санду

Башкан Гагаузии пожаловалась Европарламенту на Санду

Башкан Гагаузии Ирина Влах сообщила 10 ноября, что обратилась в Европейский парламент и в парламентский комитет ассоциации ЕС-Молдова с жалобой на то, что центральные власти игнорируют представителей автономии. Она потребовала, чтобы Кишинев пересмотрел свою политику по отношению к гагаузским властям.

Влах опубликовала обращение на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что приветствует предоставление Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС и поддерживает европейскую интеграцию страны, пишет newsmaker.md

«Голосование Европарламента стало победой для Кишинева и для граждан, которые стремятся к модернизации, безопасности, благосостоянию. Это была важная цель государства, которая пользуется широкой поддержкой», — отметила Влах.

При этом она подчеркнула, что пункт в декларации Европарламента о том, что Россия пытается повлиять на Гагаузию, «преувеличен». «Это не отражает реальную ситуацию и официальную позицию властей автономии. Более того, Комрат постоянно призывает расширить и сделать более прозрачным диалог между центральными властями и автономией», — добавила она.

Также Влах напомнила, что во время визита Санду в Комрат 2 сентября администрация президента исключила из повестки их встречу, но башкан настояла на присутствии на встрече президента с Народным собранием Гагаузии.

«Фактически, с начала своего мандата 7 декабря 2020 года глава государства посетила автономию дважды и в обоих случаях предпочла избежать встречи с башканом», — утверждает Влах.

Также башкан пожаловалась на свое исключение из Высшего совета безопасности, отметив, что это создает дополнительные препятствия для сотрудничества и диалога. «Чувствуется маргинализация представителей Гагаузии и в международном общении, за столами переговоров и на протокольных встречах с представителями международных структур», — подчеркнула Влах, призвав евродепутатов посетить Гагаузию и встретиться с представителями администрации автономии, чтобы составить объективное мнение.

NM обратился в администрацию президента с просьбой прокомментировать заявление башкана, но ответ пока не получил.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду 2 сентября 2022 года впервые за время своего президентства встречалась в Комрате с руководством автономии.
  • Сегодня, 07:45
  • DTV
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