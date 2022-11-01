Автоконцерн Mazda передаст российской группе «Соллерс» свою долю в СП в заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка будет совершена за €1, но предполагает возможность выкупа японской компанией доли в СП в течение следующих трех лет. В связи с передачей доли концерн отразит убыток в размере $82 млн, сообщает kommersant.ru
Как следует из финансового отчета японского автопроизводителя по итогам второго квартала 2023 финансового года, решение о передаче доли было принято 24 октября.
«Процедура передачи будет выполнена в кратчайшие сроки после получения одобрения от соответствующих органов власти. Соглашение о передаче включает право Mazda выкупить свою долю участия в совместном предприятии по трансфертной цене в течение следующих трех лет»,— объявили в Mazda.
«"Соллерс" выкупает долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году»,— приводит заявление пресс-службы «Соллерс Авто» «Интерфакс».
Напомним, сборка автомобилей Mazda (кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6) во Владивостоке была налажена в 2012 году.
С марта 2022 года из-за военной операции России на Украине были прекращены поставки комплектующих для выпуска машин, а с конца апреля Mazda прекратила участие в совместном предприятии, объяснив это отсутствием возможностей для ведения бизнеса в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mazda в России по итогам десяти месяцев текущего года рухнули на 63,7%, до 8494 шт.
О том, что Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России, СМИ писали в сентябре. Другой японский бренд Toyota, сообщил о прекращении производства машин на российском предприятии в Санкт-Петербурге, в начале осени. В октябре Nissan продал завод и активы Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».
Ранее стало известно, что дилеры начали ввозить в Россию седаны Mazda 6 по параллельному импорту.