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Евросоюз хочет приспособить инфраструктуру Молдовы под нужды НАТО

Евросоюз хочет приспособить инфраструктуру Молдовы под нужды НАТО

На сайте Еврокомиссии представлен план повышения военной мобильности Евросоюза, который предлагается реализовать за счет модернизации транспортной инфраструктуры, создания Центра по координации в сфере киберзащиты и подключения ряда стран к партнерскому проекту ЕС-НАТО в сфере военной мобильности.

Молдова может стать одним из партнеров Евросоюза в повышении военной мобильности, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Об этом он высказался 10 ноября. Дипломат раскрыл, в какой сфере страну могут привлечь к расширению возможностей НАТО, сообщает eurasia.expert

«Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток», – заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает «РИА Новости»

По словам дипломата, среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения, в связи с чем оборонную политику Брюсселя необходимо адаптировать. Он подчеркнул, что специальных дорог для военного транспорта не существует, используется гражданская инфраструктура и не вся она пригодна для перевозки военного оборудования.

«Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование», – заключил Боррель. Он отметил, что для этого ЕС необходимо укрепить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности, с Балканами, Молдовой и Украиной.

Напомним, власти Молдовы все чаще говорят о необходимости пересмотра нейтрального статуса, закрепленного в конституции. На этом фоне республика регулярно проводит военные учения со странами НАТО и получает западное вооружение.

Кишинев пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29-30 ноября в Бухаресте. Вовлечение Молдовы в общее пространство безопасности ЕС, а тем более НАТО, может вынудить страну принять непосредственное участие в масштабном вооруженном конфликте в пользу Альянса и привести к ведению боевых действий на ее территории. Залогом мира в республике является ее нейтральный статус, пишет rambler.ru

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Калининградский политолог Александр Носович считает, что Россия должна быть благодарна Боррелю «за эпатирующую откровенность на фоне традиционного европейского лицемерия». «Из этого откровения мы многое узнаем о том, какое ЕС мирное и неагрессивное объединение и как оно уважает своих партнеров за пределами блока. Например, Молдавию, у которой на уровне конституции закреплен военно-политический нейтралитет. Что? Какая Молдавия, какая конституция, какой нейтралитет?» – иронизирует политолог.

Он также напомнил, что президент Молдавии Майя Санду сейчас собирается отправиться в Париж «просить новые кредиты на проведение европейских реформ и преодоление структурного кризиса, в котором оказалась страна (инфляция в октябре – 36%). Ни у кого же нет сомнений, что эти кредиты Санду дают не за красивые ножки. Это плата за втягивание Молдавии в военно-мобилизационную систему НАТО и Евросоюза. Понятно, против кого направленную», – отмечает Носович.

«Таким образом ЕС, несомненно, начинает работать как некий финансово-промышленный плацдарм и экономическая база для НАТО.

То, о чем в свое время Дональд Трамп говорил Ангеле Меркель, а именно: «Вы должны платить за всё сами», кажется, начинает постепенно осуществляться. Не удивлюсь, если через какое-то время Евросоюз будет полностью сам обеспечивать экономическую часть войны на Украине», – считает экономист и политолог Василий Колташов.

«С другой стороны, называть ЕС «экономической базой» для НАТО – излишне комплементарно. Они становятся, скорее, кошельком альянса. Платят они охотно, с удовольствием и любые суммы. Можно сделать вывод, что внутриэкономические проблемы стран Евросоюза США не интересуют», – допускает собеседник.

«Кроме того, НАТО оценивает восточную часть своей инфраструктуры как недостаточно готовую к войне с Россией. Сюда же втягиваются страны, которые не входят в ЕС и НАТО. Таким образом они намерены перенастроить логистику внутри и вблизи альянса, затратив на это деньги преимущественно из европейского кошелька. Именно поэтому о подобных планах заявляет вроде бы дипломат Боррель, а не кто-то другой», – добавил эксперт.

«Примечательно и то, что американская формула восстановления Западной Европы после Второй мировой войны теперь вывернулась наизнанку. Раньше был «план Маршалла», а теперь европейцы сами убивают свою экономику в угоду военных интересов Вашингтона», – подчеркивает собеседник "Взгляда"

  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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