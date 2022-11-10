На сайте Еврокомиссии представлен план повышения военной мобильности Евросоюза, который предлагается реализовать за счет модернизации транспортной инфраструктуры, создания Центра по координации в сфере киберзащиты и подключения ряда стран к партнерскому проекту ЕС-НАТО в сфере военной мобильности.
Молдова может стать одним из партнеров Евросоюза в повышении военной мобильности, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Об этом он высказался 10 ноября. Дипломат раскрыл, в какой сфере страну могут привлечь к расширению возможностей НАТО, сообщает eurasia.expert
«Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток», – заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает «РИА Новости»
По словам дипломата, среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения, в связи с чем оборонную политику Брюсселя необходимо адаптировать. Он подчеркнул, что специальных дорог для военного транспорта не существует, используется гражданская инфраструктура и не вся она пригодна для перевозки военного оборудования.
«Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование», – заключил Боррель. Он отметил, что для этого ЕС необходимо укрепить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности, с Балканами, Молдовой и Украиной.
Напомним, власти Молдовы все чаще говорят о необходимости пересмотра нейтрального статуса, закрепленного в конституции. На этом фоне республика регулярно проводит военные учения со странами НАТО и получает западное вооружение.
Кишинев пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29-30 ноября в Бухаресте. Вовлечение Молдовы в общее пространство безопасности ЕС, а тем более НАТО, может вынудить страну принять непосредственное участие в масштабном вооруженном конфликте в пользу Альянса и привести к ведению боевых действий на ее территории. Залогом мира в республике является ее нейтральный статус, пишет rambler.ru
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Калининградский политолог Александр Носович считает, что Россия должна быть благодарна Боррелю «за эпатирующую откровенность на фоне традиционного европейского лицемерия». «Из этого откровения мы многое узнаем о том, какое ЕС мирное и неагрессивное объединение и как оно уважает своих партнеров за пределами блока. Например, Молдавию, у которой на уровне конституции закреплен военно-политический нейтралитет. Что? Какая Молдавия, какая конституция, какой нейтралитет?» – иронизирует политолог.
Он также напомнил, что президент Молдавии Майя Санду сейчас собирается отправиться в Париж «просить новые кредиты на проведение европейских реформ и преодоление структурного кризиса, в котором оказалась страна (инфляция в октябре – 36%). Ни у кого же нет сомнений, что эти кредиты Санду дают не за красивые ножки. Это плата за втягивание Молдавии в военно-мобилизационную систему НАТО и Евросоюза. Понятно, против кого направленную», – отмечает Носович.
«Таким образом ЕС, несомненно, начинает работать как некий финансово-промышленный плацдарм и экономическая база для НАТО.
То, о чем в свое время Дональд Трамп говорил Ангеле Меркель, а именно: «Вы должны платить за всё сами», кажется, начинает постепенно осуществляться. Не удивлюсь, если через какое-то время Евросоюз будет полностью сам обеспечивать экономическую часть войны на Украине», – считает экономист и политолог Василий Колташов.
«С другой стороны, называть ЕС «экономической базой» для НАТО – излишне комплементарно. Они становятся, скорее, кошельком альянса. Платят они охотно, с удовольствием и любые суммы. Можно сделать вывод, что внутриэкономические проблемы стран Евросоюза США не интересуют», – допускает собеседник.
«Кроме того, НАТО оценивает восточную часть своей инфраструктуры как недостаточно готовую к войне с Россией. Сюда же втягиваются страны, которые не входят в ЕС и НАТО. Таким образом они намерены перенастроить логистику внутри и вблизи альянса, затратив на это деньги преимущественно из европейского кошелька. Именно поэтому о подобных планах заявляет вроде бы дипломат Боррель, а не кто-то другой», – добавил эксперт.
«Примечательно и то, что американская формула восстановления Западной Европы после Второй мировой войны теперь вывернулась наизнанку. Раньше был «план Маршалла», а теперь европейцы сами убивают свою экономику в угоду военных интересов Вашингтона», – подчеркивает собеседник "Взгляда"