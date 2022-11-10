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«Ла Скала» проигнорировал требование консула Украины отменить русскую культуру

«Ла Скала» проигнорировал требование консула Украины отменить русскую культуру

Консул Украины Андрей Картис запросил замену запланированной на открытие сезона оперы «Борис Годунов» и запрет всех российских пьес и исполнителей в миланском оперном театре «Ла-Скала», сообщила администрация театра 10 ноября, сообщает eadaily.com

Украинский дипломат, возглавляющий консульство в Милане, направил письма интенданту оперного театра Доминику Мейеру, мэру Милана Джузеппе Сале и президенту провинции Ломбардия Аттилио Фонтане. Последние являются членами фонда, который управляет театром «Ла Скала».

Украинский консул потребовал от оперного театра пересмотреть свое решение и не представлять оперу «Борис Годунов» 7 декабря, когда в «Ла Скала» традиционно проходит премьера, открывающая сезон. Украинский консул считает, что представление оперы Модеста Петровича Мусоргского служит российской пропаганде.

В то же время украинский консул призвал исключить все российские произведения и исполнителей, в том числе отменить запланированное выступление российской сопрано Анны Нетребко. Эта певица, кстати, осудила военные действия на Украине.

В начале своего письма Андрей Картис поблагодарил итальянские власти за их «ощутимую» поддержку Украине и украинцам.

Консул интерпретировал «возмущение и сожаление» «украинской общины» в Италии в связи с «художественными отборами», включенными в программу «Ла Скала», начинающуюся в декабре. Также был запущен сбор подписей в интернете для «модификации» программы «Ла Скала».

Картис утверждает, что «Российская Федерация служит культуре, чтобы укрепить свое собственное величие и мощь и поддержать их». И «это подпитывает преступные амбиции и бесчисленные преступления российской стороны».

Он призвал вернуть российские пьесы и исполнителей на миланскую сцену лишь после восстановления украинских границ, когда «русская культура будет отделена от политической реальности».

В марте «Ла Скала» отменил выступление российского дирижера Валерия Гергиева после того, как артист отказался публично дистанцироваться от российской политики.

На этот раз в ответ украинскому консулу «Ла Скала» запустил в четверг, 10 ноября, рекламную кампанию для презентации начала сезона 7 декабря. Афиши к опере «Борис Годунов» были разработаны датским режиссером Каспером Холтеном. Премьера «Бориса Годунова» состоится.
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
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