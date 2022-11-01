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Дания разрешила Nord Stream AG провести расследование взрывов на газопроводах

Дания разрешила Nord Stream AG провести расследование взрывов на газопроводах

Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом сообщило Датское радио, сообщает ТАСС

Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Ранее Nord Stream AG обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции с помощью зафрахтованного российского судна. Согласно пресс-релизу компании, на морском дне обнаружены «искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод».

Датское радио отмечает, что и Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, однако назвать тех, кто стоял за этой диверсией, не представляется возможным.

  • Сегодня, 09:51
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