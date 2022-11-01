Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом сообщило Датское радио, сообщает ТАСС
Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.
Ранее Nord Stream AG обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции с помощью зафрахтованного российского судна. Согласно пресс-релизу компании, на морском дне обнаружены «искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод».
Датское радио отмечает, что и Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, однако назвать тех, кто стоял за этой диверсией, не представляется возможным.