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В Агентстве госуслуг Молдовы решили проблему с бланками для документов

В Агентстве госуслуг Молдовы решили проблему с бланками для документов

В течение нескольких месяцев Агентство государственных услуг (АГУ) не смогло выдавать документы вовремя из-за тотального кризиса, с которым оно столкнулось. Теперь проблема решена, и документы выдаются без ограничений, сообщает point.md ссылаясь на trm.md

Кроме того, учреждение сообщает, что все граждане, подавшие заявку на удостоверение личности, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации и получившие временную справку, получат документы до конца ноября, сообщает trm.md

Основной причиной общего кризиса, с которым столкнулось Агентство государственных услуг, было большое количество ежедневных запросов после начала военных действий в соседней стране.

«Во-первых, в них много элементов безопасности. Сменили поставщика, перешли на надежного партнера. У нас был период пандемии, полтора года, когда люди не могли делать документы, удостоверяющие личность, и теперь они тоже пришли», — пояснил директор AГУ Мирча Ешану.

Аукцион по закупке бланков для документов, удостоверяющих личность, стоимостью 500 млн леев, инициированный в апреле 2021 г. бывшим руководством Агентства государственных услуг, был остановлен после выявления нарушений.

В мае 2022 года был подписан новый контракт с польской компанией, и было закуплено 3 миллиона бланков как для паспортов, так и для удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов.

"Наличие бланков подаётся как великая победа"- пишут люди в комментариях к этой новости на point.md
  • Сегодня, 10:41
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