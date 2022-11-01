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Мосгорсуд утвердил депортацию блогера Некоглая

Мосгорсуд утвердил депортацию блогера Некоглая

Московский городской суд не удовлетворил жалобу на решение Пресненского суда Москвы о принудительном выдворении из России гражданина Молдовы блогера Некоглая (настоящее имя тиктокера Николай Лебедев). Ранее он снял видео с пародией на российского военного.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья, передает ТАСС.

Самого же Некоглая в зале суда не было – за заседанием он следил дистанционно из центра временного содержания нарушителей миграционного законодательства, куда его доставили 9 ноября. За это время блогер успел кардинально сменить имидж: согласно правилам центра ему пришлось подстричься налысо. Уточняется, что блогер внезапно отказался от обжалования решения и извинился за свой ролик.«Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь» (цитата по ТАСС). Отвечая на вопрос адвоката, Николай Лебедев со слезами на глазах сказал, что к нему не применялась физическая сила, передает tass.ru.

Со слезами на глазах Некоглай попросил побыстрее отпустить его домой в Молдову. Хотя на заседании рассматривалась апелляция адвокатов, которые обжаловали решение о депортации.

Ранее Некоглай опубликовал в TikTok пародию на видео с российским военным, который, находясь в окопе, откидывал от себя сброшенные на него с дрона гранаты. На видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру РФ и МВД России. По мнению организации, в действиях блогера есть состав преступления, обозначенный ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

Тиктокера задержали 9 ноября. По данным Mash, сотрудники полиции застали Некоглая в квартире в районе «Москва-Сити». Они попросили его подтвердить документы для удостоверения личности, но паспорта у тиктокера не было. В тот же день Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера на 5 000 руб., а также постановил выслать его из страны. 10 ноября сторона защиты обжаловала это решение.

Некоглая признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда».

В итоге Мосгорсуд признал законным выдворение Некоглая. Поэтому, как он и хотел, в ближайшее время блогер вернется на родину, в Молдову.

  • Вчера, 19:04
  • DTV
  • Просмотров: 46
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