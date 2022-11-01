Члены Правительства единогласно поддержали предложение о внесении изменений в Постановление «О классификации автомобильных дорог в ПМР». Соответствующую инициативу представил заместитель министра – начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития Николай Обручков, сообщает пресс-служба Павительства ПМР
Согласно представленной информации, в 2020-2021 годах была проведена техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной и муниципальной собственности. В результате уточнена их протяженность.
Так, величина автомобильных дорог общего пользования республиканского подчинения увеличилась на 11,5 км и составила 1 290,8 км. Если говорить об общих цифрах, то протяженность магистралей осталась неизменной — 245,604 км, дороги республиканского значения без ощутимых изменений — 315,752 км, местные увеличились до 729,464 км.
Стоит отметить, что протяженность дорожных артерий возросла в основном за счет строительства дорог в сельской местности, а также к садово-огородническим товариществам.
«Обобщена информация госадминистраций. По Тирасполю было добавлено 9 км, по Бендерам – 0,5 км, по Днестровску – 1,5 км, Слободзея – 29 км, Дубоссары – 36 км, Рыбница – 31 км, Каменка – 16 км. Итого дополнительно 125 км. И на сегодняшний день по государственным муниципальным дорогам составляет 2,9 тыс. км», — рассказал о дорогах муниципального подчинения Николай Обручков.
Докладчик отметил, что протяженность улиц местного значения возросла на 76 км, а улиц общегородского и районного значения на 38,4 км.
О необходимости актуализации этих сведений Глава исполнительной власти говорил неоднократно. По мнению Премьера, на основе точных данных должен формироваться эффективный механизм исчисления финансирования ремонта и содержания дорог различного значения. Работа над его созданием продолжится профильными ведомствами. При этом Александр Розенберг нацелил представителей профильных ведомств учесть при работе над формированием программы Дорожного фонда внутридомовые территории.
«Вы должны понимать, что даже если это придомовая территория, то туда подъезжает скорая помощь, туда подъезжает пожарная охрана, в тех случаях, когда это необходимо. Подходить, что если это сквозной – то это проезд, а если это тупиковый – то придомовая территория, это в корне неверно. Они, наоборот, должны соответствовать тому, чтобы могла проезжать техника, которую я назвал. Эти проезды должны исполняться по прочности так, чтобы выдержали пожарную в полной загрузке, и не провалился там асфальт вместе с теплотрассами, которые во дворах проложены. Это же целый комплекс», — выразил мнение Премьер.
Александр Розенберг вновь подчеркнул, что при формировании лимитов необходимо учитывать нагрузку на дорожное полотно вне зависимости от того, в каком подчинении находится дорога. По поручению Председателя Правительства работа продолжится совместно с государственными администрациями. На данном этапе инвентаризацию придомовых территорий завершает Тирасполь.