Европейский союз представил план создания собственной спутниковой группировки на низкой околоземной орбите для обеспечения ЕС стабильной и быстрой интернет-связью. Основа проекта схожа с тем, что делает Starlink Илона Маска. Власти ЕС собираются обеспечить качественным интернет-подключением всю Европу и несколько регионов «стратегического интереса», вроде Арктики и Африки. Полная реализация проекта оценивается в $6,8 млрд — часть средств выделит Еврокомиссия, остальные деньги поступят от частных компаний, стран-членов ЕС и Европейского космического агентств, сообщает hightech.plus
По словам комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона, Европа обязана построить независимый спутниковый интернет в ближайшие несколько лет. В интервью французскому телеканалу BFM он заявил, что космос начинает играть все более важную роль в повседневной жизни людей, а также в экономическом росте, безопасности и геополитическом влиянии стран по всему миру. Еврокомиссия не хочет играть роль догоняющего на фоне этих изменений, поэтому намерена активно инвестировать в перспективные космические проекты.
«Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технологического суверенитета», — добавил Бретон.
Одним из ключевых проектов такого типа станет пока безымянная сеть интернет-спутников. Техническая сторона вопроса сейчас не раскрывается, но уже известно, что новое созвездие космических аппаратов будет опираться на ранее запущенные спутники. Когда заявленная система будет реализована, Европа получит третью космическую сеть, которая дополнит Galileo и Copernicus.
С 2025 года в космос должно быть запущено 170 небольших спутников, которые будут имитировать модель Starlink и гарантировать независимость стран Евросоюза от иностранных компаний. Кроме того, спутники могут служить резервными в случае, когда нарушается кабельная или радиосвязь.
«Эта инициатива принесет пользу как гражданам, так и правительствам. Она будет играть ключевую роль в цифровой трансформации Европы. И сделает нас более конкурентоспособными. Я надеюсь, что подход ЕС к управлению космическим движением и космическими технологиями гарантирует безопасное и устойчивое использование космоса в долгосрочной перспективе», — отметила вице-президент ЕС Маргрете Вестагер.
Как отмечает Bloomberg, помимо Starlink от Илона Маска, новые интернет-спутники ЕС будут конкурировать с еще двумя похожими проектами. Первый из них — это Project Kuiper, который создает основатель Amazon Джеффа Безос, а второй — OneWeb, часть которого принадлежит правительству Великобритании. В отличие от ЕС, Starlink и OneWeb уже выводят партии своих спутников на орбиту, и Project Kuiper полностью готов к этому. При этом Starlink уже второй год предоставляет свои услуги потребителям по всему миру и сейчас насчитывает более 250 тыс. активных пользователей.
"Причина, почему Европа не хочет работать с американской Starlink, вероятно, связана с полностью частным бизнесом предпринимателя Илона Маска, который, пожалуй, не считается надежным партнером после поглощения Twitter. И даже во время украинского кризиса Маск был в заголовках газет из-за Starlink. Система же Galileo состоит из многочисленных компонентов, включая спутники в космосе, наземный сегмент в нескольких местах и конечных пользователей", - объясняет обозреватель Reuters.