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Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве в США

Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве в США

Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter, сообщает gazeta.ru ссылаясь на Bloomberg

"FTX и 130 аффилированных с ней компаний подали заявления о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении, пишет interfax.ru

Ранее на этой неделе крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Вслед за этим глава FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 ноября биткоин обновил свой многомесячный минимум — стоимость криптовалюты опускалась до $15,6 тыс. Хотя еще на прошлой неделе биткоин торговался выше $21 тыс. 8 ноября курс упал на 11%, 9 ноября — еще на 13%, к утру четверга падение составляет около 8,5%.

Информационно-аналитическая платформа CoinGlass во вторник сообщила, что из-за маржин-коллов на крипторынке (принудительных продаж активов) трейдеры в общей сложности потеряли за сутки более $717 млн, принудительно были закрыты около 330 тыс. позиций.

Главной причиной обвала биткоина стал коррупционный скандал с криптобиржей FTX — третьей по капитализации в мире — и падением стоимости ее собственного токена FTT.

  • Вчера, 21:38
  • DTV
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