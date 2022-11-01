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Чебан раскрыл сомнительную “газовую” схему с участием правительства Молдовы

Чебан раскрыл сомнительную “газовую” схему с участием правительства Молдовы

Генеральный примар столицы Молдовы Ион Чебан разоблачил схемы представителей центральной власти относительно поставок газа в Молдову и рассказал о том, как руководство страны прикрывается СВО в Украине, чтобы оправдать искусственное повышение цен.Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телепередачи Cutia Neagră на канале TV8, сообщает actualitati.md
Он отметил, что нынешняя власть является самой некомпетентной за все время независимости.

"Тем, кто считает, что всё из-за войны в Украине, скажу так: в нашей стране газ стоит 29 леев за кубометр, в Украине – 4 лея. Сахар здесь стоит 30 леев за килограмм, в Украине – 11 леев. Соль – 11 леев здесь, 3 лея в Украине. 40 леев за 10 яиц в Молдове, 17 леев в Украине, 48 леев за масло в Молдове, 17 леев в Украине. У нас самая некомпетентная власть за все время независимости", – сказал Ион Чебан.

Кроме того, глава столицы РМ описал схему по искусственному завышению потребления газа для Молдовы.

"Нас обворовывают. В этом участвуют молдавские высокопоставленные лица, «Молдова Газ» и, вероятно, кто-то из «Газпрома». Пусть прокуратура проводит расследование, а я готов сотрудничать. Есть два имени: Мацей Возняк и Виллем Копполсе, о которых пока умалчивают. Прошу вас запросить документы по тендеру от осени 2021 года, где мы заплатили за 100 миллионов дополнительных кубометров, которые поступили в страну и не были израсходованы. Не было проблем с давлением, не было проблем с недостатком газа и доставкой. Эти два человека консультировали правительство, и в конечном счете являются бенефициарами, или их компании являются бенефициарами этих тендеров. Я хочу, чтобы прокуратура провела расследование. Куда был перенаправлен этот излишек газа?" – поинтересовался Ион Чебан.

Глава столицы отметил, что ждет разъяснений от представителей центральной власти о способе установления цены на потребляемый газ, которая является самой высокой в Европе.

"Мы по-прежнему зависим от обеспечения электроэнергией. Хорошо диверсифицировать варианты использования энергии, но это должно быть сделано так, как может позволить себе население, и это правильно. Неправильно, что сегодня мы платим самую высокую цену за газ в Европе. Что касается газа, то молдавская сторона не выполнила свои обязательства, аудит не был проведен. Все это прописано в соглашении, подписанном молдавскими властями до войны с Украиной. Существует соглашение сторон. Если мы не выполнили свои обязательства, то ситуация такова, если «Газпром» не выполнил свои обязательства, то пусть он и отвечает. Насколько я знаю, мы не выполнили свои обязательства", – подчеркнул Ион Чебан.
  • Вчера, 22:11
  • DTV
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