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В Приднестровье завершена уборка подсолнечника и винограда

В Приднестровье завершена уборка подсолнечника и винограда

В Приднестровье завершена уборка подсолнечника и винограда. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов сообщает, что аграрии намолотили более 103 тысяч тонн маслосемян подсолнечника. В бункерном весе средняя урожайность составляет 15,7 ц/га.

Практически завершён сбор винограда. Убрано 99,6% площади виноградников, собрано 20,3 тысячи тонн.

Продолжается уборка кукурузы на зерно, сорго, овощных культур: капусты, свеклы, моркови.

На сегодняшний день картофеля собрано 8,2 тыс. тонн. Валовый сбор овощных культур составил 33,2 тыс. тонн.

Бахчевых культур собрано 1,9 тыс. тонн, плодовых - 14,6 тыс. тонн.

Продолжается подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2023 года. Подготовлено почвы под озимые культуры 99,6 тыс. га. Сев озимого рапса произведён на площади 20,7 тыс. га. Озимая пшеница занимает 70,6 тыс. га, ячмень высеян на площади 5 240 га, рожью засеяно 274 га, тритикале – 371 га.
  • Вчера, 22:29
  • DTV
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