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Румыния временно вводит централизованные закупки на энергетическом рынке

Румыния временно вводит централизованные закупки на энергетическом рынке

Чрезвычайный указ о временном введении в Румынии централизованных закупок на энергетическом рынке был принят правительством страны на заседании 11 ноября. Чрезвычайное законодательство создает условия для защиты населения от резкого повышения цен на энергоносители и обеспечения конкурентоспособности румынской экономики, отметил премьер-министр Николае Чукэ в начале заседания.

Постановление возложило централизованные закупки на государственную компанию OPCOM, которая управляет оптовым рынком природного газа и электроэнергии в Румынии. OPCOM с 1 января 2023 по 31 марта 2025 года будет получать электроэнергию от производителей по регулируемой цене в 450 леев (€ 92) за мегаватт-час и передавать ее поставщикам электроэнергии с розничными и промышленными потребителями по той же цене, пишет eadaily.com.

Законодательство распространяется на производителей с номинальной мощностью более 10 мегаватт, но не на производителей, использующих возобновляемые источники энергии и новые инвестиции.

В своем пояснительном меморандуме правительство Румынии сослалось на постановление ЕС, указав, что законодательство временно ограничивает доходы производителей, в основном государственных.

Обоснование указывает на то, что средние оптовые цены на энергоносители выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими историческими максимумами с прошлого года (до 3970 лей за мегаватт-час), а цены на румынском рынке электроэнергии на следующий день (спот), которые покрывали 52% потребления в августе, достигли 1000 евро за мегаватт-час.

Премьер-министр Николае Чукэ подтвердил на заседании правительства в пятницу, что партии правящей коалиции в Бухаресте также договорились о предельных ценах на электроэнергию для каждой категории домохозяйств. Согласно коалиционному соглашению, были установлены три ценовые категории в зависимости от потребления.

Пресс-секретарь премьера Мариан Неагсу заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства в пятницу, что централизованные закупки необходимы для устойчивости правительственных мер, направленных на компенсацию цен на энергоносители.

Напомним, что, согласно коалиционному соглашению, со следующего года малые и средние компании в Румынии сохранят предельную цену в один лей (€ 0,205), а крупные промышленные потребители будут платить 1,3 лея за один киловатт-час электроэнергии.


  • Сегодня, 08:51
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