Приднестровье снова засушливая осень. Не такая, как в 2020 году, но влаги гораздо меньше, чем необходимо. В октябре, как и в марте, всегда отмечается годовой минимум по осадкам, а в этом году дождей на этот осенний месяц пришлось ещё меньше привычных показателей.
«У нас в октябре норма в районе 26-30 мм, а в этом году выпало 8-14 мм. С 26 октября и всю первую декаду осадков у нас, можно сказать, не было. В октябре они проходили только местами, и то очаговые, слабые. По северу чуть-чуть выпало, но это были номинальные осадки – 0,1 мм, это тот уровень, который не может повлиять на влагозапасы в почве. От них толку нет», – рассказал ИА "Новости Приднестровья" директор республиканского гидрометцентра Виталий Кольвенко.
На данный момент уровень влаги в почве крайне низкий. На юге Приднестровья складывается критическая ситуация: в метровом пахотном слое влаги всего 20 мм вместо положенных 100-120 мм. В Дубоссарах около 40 мм, в Каменском районе – чуть больше 50 мм, но, напомним, основные сельхозкультуры в республике выращивают не в северных, а в южных районах.
За счёт дождей в начале осени озимые дали всходы. Так, на полях близ Тирасполя они достигли высоты 14 см и выкинули третий лист, а в Дубоссарском районе находятся на стадии кущения.
«Они развиваются по норме, но сейчас идёт засуха, а влага необходима для того, чтобы они закрепились и ушли на зимовку в хорошей форме, набрав все нужные вещества. Сочетание относительно высокой температуры и отсутствия влаги пагубно сказывается на растениях. Они в это время должны уже больше к покою готовиться, к холодам. А у нас они ещё не вышли из вегетационного периода, ибо среднесуточная температура воздуха выше +5°С, они пытаются развиваться, а влаги нет. Получаются слабые растения, которые испытывают во всем дефицит и приходят на зимовку не в лучшей форме. У нас по многолетним наблюдениям должна быть температура +3…+4°С. А по факту: +7…+12°С», – пояснил Виталий Кольвенко.
Приднестровским аграриям расслабляться не приходится. Наша республика находится в зоне рискованного земледелия, и не просто так говорится о необходимости развивать систему орошения, чтобы были гарантии получения хорошего урожая.
С начала 2000-х засушливые периоды стали не только более частными, но и более жёсткими. Нормальные осадки весной и летом – только раз в 3-4 года, во все остальные периоды влаги как правило не хватает. Иногда её просто не так много, как хотелось бы, а иногда вообще нет, тогда засухи становятся катастрофичными. Так, например, было в 2020 году, когда в метровом слое влага отсутствовала полностью.
«Ситуация усугубляется присутствием Чёрного моря и Карпатских гор. При западном переносе воздушных масс у нас наблюдается так называемый феоновый эффект: когда дождевые облака размываются при прохождении холодных фронтов. А когда юго-восточный ветер – Чёрное море препятствует развитию кучево-дождевой облачности. Море и Карпаты влияют на засушливость, плюс солнце, и получается, что засухи у нас довольно частые», – отмечает директор республиканского гидрометцентра.
Частые засухи последних 20-30 лет — это ещё и влияние глобальных изменений, того самого потепления на всей планете. Климатологи отмечают, что из-за глобального потепления Арктика теплеет быстрее, чем экватор. Контраст между севером и югом постепенно уменьшается, поэтому территорию Приднестровья, к примеру, больше охватывает антициклональный тип погоды со Средиземноморья. Это значит, что фронты с осадками будут дополнительно размываться.
«У нас ведь нередко фронты теряют силу именно над нашей территорией. Фронт проходит, а осадков не даёт. Холодный фронт идёт, до Карпат он нормальный, переходит Карпаты, возникает "феоновый эффект", связанный с гористой местностью. Это когда при подъёме на гору облака дают свою влагу, а при опускании воздушная масса, наоборот, не охлаждается, а повышает свою температуру воздуха, размывается фронт. Так вот, он над нами размывается, а потом, уйдя с нашей территории, восстанавливается», – поясняет Виталий Кольвенко.
Помимо этого, климат в нашем регионе становится более континентальным. Увеличивается суточная амплитуда – разница между дневной и ночной температурами. За последние 30 лет в ПМР она выросла более чем на 1°С.