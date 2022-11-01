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В постпредстве РФ заявили, что ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без оглядки на политику

В постпредстве РФ заявили, что ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без оглядки на политику

Защита памятников героям борьбы с нацизмом является важнейшей задачей Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), она не должна проводиться выборочно по политическому признаку. Соответствующее заявление опубликовало в субботу постоянное представительство России при международной организации.

"Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства, - гласит коммюнике. - Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку!" В заявлении также подчеркивается, что снос памятников способствует лишь "эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Российские дипломаты отмечают, что "война с памятниками" приобрела угрожающие масштабы не только на Украине, но и в странах ЕС. В качестве примера приводятся многочисленные эпизоды надругательства над памятниками с начала этого года: 40 в Эстонии, 15 в Литве. Также они напоминают, что власти Латвии постановили до 15 ноября демонтировать 69 монументов - один из последних случаев демонтажа произошел в поселке Шякуне, где местные власти "сровняли с землей братское воинское захоронение, раскурочив бульдозером расположенный там мемориал и памятные плиты", передает ТАСС.

"Цель этой варварской политики очевидна - переписать историю в угоду политической конъюнктуре", - говорится в заявлении. Отдельно подчеркивается, что подобные действия нарушают как двусторонние соглашения о защите воинских мемориалов, так и международные обязательства, включая принципы Декларации ЮНЕСКО, осуждающей преднамеренное разрушение культурного наследия.

Постпредство РФ напоминает, что еще в 2021 году Генассамблея ООН выразила глубокую обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. 4 ноября этого года Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе против героизации нацизма и других практик, способствующих эскалации современных форм расизма. "Итоги этого голосования в очередной раз доказали понимание подавляющего большинства членов мирового сообщества важности сохранения памяти о трагических событиях военных лет, недопущения фальсификации истории, в том числе путем "войны" с мемориалами тем, кто более не может дать ответа обидчику", - говорится в заявлении российских дипломатов.
  • Сегодня, 17:47
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