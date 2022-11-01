По итогам июля – начала ноября 2022 г. Молдова заняла четвертое место в пятерке крупнейших поставщиков пшеницы в страны Евросоюза.
Как пишет apk-inform.com, первое место в ТОП-е заняла Украина. Экспорт украинской пшеницы в ЕС составил 1,5 млн тонн, что значительно выше показателя прошлого сезона (188 тыс. тонн).
Такие данные озвучил в своем докладе руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко на международной конференции «Asia Grains & Oils Conference in Qazaqstan 2022» в Астане.
Он уточнил, что в ТОП-5 крупнейших поставщиков пшеницы в ЕС также входят Великобритания (379 тыс. тонн против 155 тыс. тонн в прошлом сезоне), Канада (179 тыс. тонн против 49 тыс. тонн), Молдова (113 тыс. тонн и 86 тыс. тонн соответственно) и Сербия (110 тыс. тонн против 164 тыс. тонн в прошлом сезоне).
Таким образом, Молдова за год увеличила экспорт пшеницы в ЕС примерно на треть. noi.md