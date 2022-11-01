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Молдова вошла в ТОП-5 поставщиков пшеницы в ЕС

Молдова вошла в ТОП-5 поставщиков пшеницы в ЕС

По итогам июля – начала ноября 2022 г. Молдова заняла четвертое место в пятерке крупнейших поставщиков пшеницы в страны Евросоюза.

Как пишет apk-inform.com, первое место в ТОП-е заняла Украина. Экспорт украинской пшеницы в ЕС составил 1,5 млн тонн, что значительно выше показателя прошлого сезона (188 тыс. тонн).

Такие данные озвучил в своем докладе руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко на международной конференции «Asia Grains & Oils Conference in Qazaqstan 2022» в Астане.

Он уточнил, что в ТОП-5 крупнейших поставщиков пшеницы в ЕС также входят Великобритания (379 тыс. тонн против 155 тыс. тонн в прошлом сезоне), Канада (179 тыс. тонн против 49 тыс. тонн), Молдова (113 тыс. тонн и 86 тыс. тонн соответственно) и Сербия (110 тыс. тонн против 164 тыс. тонн в прошлом сезоне).

Таким образом, Молдова за год увеличила экспорт пшеницы в ЕС примерно на треть.
noi.md
  • Сегодня, 18:00
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