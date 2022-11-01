«Мемориал Грингруза» по шашкам-64 провели в Бендерах в 13-й раз. Турнир памяти великого детского тренера каждый год проводят его ученики и единомышленники. в соревнованиях участвуют игроки разных возрастов и спортсмены-инвалиды, с которыми также работал Николай Грингруз.
Все участники делятся на группы в зависимости от уровня подготовки. Гроссмейстерской группы в этом году не было. Неоднократный призер в этой группе бендерчанин Денис Дудко был арбитром турнира.
Уютный игровой зал на городском стадионе собрал шашистов из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
Среди спортсменов, имеющих I разряд и выше, победителями стали мастер спорта Олег Гросу и кандидат в мастера спорта София Спориш. Олег Гросу набрал 12 очков из 14 возможных. Две партии он сыграл вничью, ему смогли противостоять Виталий Меленчук и София Спориш. Все спортсмены из Бендер.
В группе (II, III разряды) выиграли Ярослав Сорокан из Бендер и Злата Опришанская из Рыбницы.
В группе безразрядников слободзейские спортсмены заняли весь пьедестал. Юлия Киселёва обошла мальчиков и заняла 1-е место.